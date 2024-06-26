Пальне дорожчає: скільки коштує заправитися в Києві

Ділимося, де буде найдешевше та найдорожче заправлятися

Вартість пального на українських АЗС залишається стабільно високою. На початку місяця різко почав дорожчати дизель, усього за три дні ціна на пальне піднялася на 0,73 гривні за літр.

"Телеграф" розглянув актуальний прайс на пальне київських АЗС на кінець червня. Наразі на БРСМ-Нафта найдешевші види палива:

Газ — 25,29 грн

ДП — 50,49 грн

А-95 — 53,29 грн

На UPG:

ГАЗ — 26,00 грн

ДП — 51,90 грн

А-95 — 57,00 грн

А-95+ — 59,00 грн

А-100 — 64,00 грн

На WOG та ОККО наступні ціни:

ДП — 55,99 грн

А-95 — 59,99 грн

A-95+ — 61,99 грн

ГАЗ — 27,99 грн

А-100 на WOG — 65,99 грн

Табло KLO показує такі цифри:

ГАЗ — 27,49 грн

ДП — 55,09 грн

А-95 — 58,09 грн

A-95+ — 61,39 грн

А-100 — 64,99 грн

На Shell:

ГАЗ — 26,99 грн

ДП — 55,49 грн

А-95 — 59,49 грн

A-95+ — 61,89 грн

А-100 — 68,49 грн

Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:

ГАЗ — 27,99 грн

ДП — 56,99 грн

А-95 — 60,99 грн

A-95+ — 62,99 грн

А-100 — 69,99 грн

Нагадуємо, що Верховна Рада схвалила підвищення акцизів на пальне в Україні. Тому з 1 липня можливе зростання цін, але не зміниться нічого принципово. Найімовірніше, пальне зросте на 1,5 гривні за літр.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує долар на чорному ринку Києва. Курс заокеанської валюти за останні дні майже не змінювався.