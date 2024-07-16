Спровоцирует ли "генераторный бум" в Украине рост цен и дефицит топлива? Эксперт оценил риски

Эксперт назвал какой период может стать сложным уже летом

В условиях продолжающегося энергетического кризиса украинцы все чаще пользуются альтернативными источниками электроэнергии. И не последнее место в этом перечне занимают генераторы.

Повлияет ли это на ситуацию на топливном рынке и не грозит ли украинцам осень-зимой дефицит топлива, рассказал эксперт топливного рынка основатель логистической группы компании "Прайм" Дмитрий Леушкин.

По его словам, участники топливного рынка давно наладили логистику доставки топлива на отечественный рынок – теперь это не только автотранспорт, но и железная дорога и небольшие морские суда.

Что до возможного роста потребления, и дефицитом, который может после этого начаться, Дмитрий Леушкин считает это маловероятным. Более того, по его словам сейчас примерно на 10-15% потребление топлива упало. Он связывает это с оттоком населения за границу, ростом продаж электрокаров и мобилизацией, что ведет к снижению транспортных перевозок.

"Люди – основные потребители и драйверы роста потребления топлива. Сейчас их число падает, экономика производит меньше товаров, транспорт перевозит меньше грузов, а значит, не так нуждается в топливе", — объясняет эксперт механизм функционирования рынка.

При этом собеседник "Телеграфа" считает, что даже рост покупок генераторов не повлечет за собой всплеска потребления топлива. Он объясняет это тем, что бытовые генераторы потребляют немного бензина или дизеля, а крупные закупаются в основном предприятиями, но и их не так уж много. Однако некоторое рост потребления дизельного топлива в августе ожидать все же стоит

"В августе начинаются работы по уборке урожая, потом наступит период посадки озимых культур. Для всего это агропредприятия будут закупать дизельное топливо, поэтому в августе-октябре спрос на него вырастет. Но это бывает каждый год, рынок к нему готов и дефицита не будет", — заверил "Телеграф" Дмитрий Леушкин.

Тем временем украинский рынок испытывает профицит топлива, так что сети АЗС предлагают своим покупателям скидки до 10% или 5 гривен на литре бензина.