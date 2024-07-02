Українцям бракує генераторів і павербанків. Що треба знати про ціни

У червні чимало моделей зарядних станцій і генераторів додали в ціні по кілька тисяч гривень

У розпал масових відключень електроенергії в Україні зникає техніка "від блекауту". Вже є проблеми з окремими моделями павербанків і генераторів, бо попит перевищує пропозицію. Імпортери не готувалися до ажіотажу, тому замовили порівняно невеликі обсяги товару, і він стрімко закінчується. А нові постачання очікуються лише за пару місяців.

Продавці вже намагаються заробити на дефіциті — техніка вже подорожчала на 5—10%, і цінники й далі будуть зростати. "Телеграф" розбирався, що відбувається на ринку товарів "від блекауту" і наскільки вони ще можуть подорожчати.

Продажі зросли в рази

З весни, коли ворог почав завдавати нових ударів по енергетичній системі і почалися масові відключення електроенергії, українці кинулися скуповувати техніку "від блекауту" . Попит на неї з кожним днем зростає.

За словами керівниці департаменту зовнішніх комунікацій мережі "Алло" Юлії Кушніренко, найбільший попит виник на зарядні станції та генератори — з травня почався пік продажів.

"В середині травня, лише за два дні (15—16 травня), продажі зарядних станцій, порівняно з 8—9 травня, зросли майже втричі", — каже вона.

Продажі павербанків за цей же період зросли майже на 240%, а генераторів — на 200%.

— У червні попит знову зріс. Порівняно з червнем минулого року маємо збільшення продажів павербанків на 30%, генераторів — на 55%, зарядних станцій — на 452%. Якщо порівнювати з травнем 2024 року, то павербанків стали купувати більше на 70%, генераторів — на 138%, зарядних станцій — на 153%, — каже Кушніренко.

За її словами, найбільший попит виник на зарядні станції на 20—50 тис. мА-год, причому швидше за інші розкуповують саме потужнішу техніку. Щодо генераторів, українці надають перевагу інверторним і бензиновим моделям. Найбільш затребувані зарядні станції — на 1000—15000 Вт.

В мережі "Епіцентр" "Телеграфу" підтвердили, що з другої половини травня почався справжній ажіотаж щодо товарів, які допомагають пережити відключення електроенергії.

"Продажі генераторів у травні порівняно з березнем-квітнем зросли у 2,4 раза, а в червні — майже втричі", — зазначили у "Епіцентрі". Найбільшого попиту набули моделі на 5 кВт, що дозволяють практично повністю забезпечити базові потреби в електроенергії жителів приватного будинку.

Ще активніше зростають продажі зарядних станцій — у травні-червні вони збільшилися порівняно з березнем-квітнем у 3,5 раза, а якщо порівнювати з минулим роком — більш ніж у 10 разів. Покупці обирають потужні моделі — на 1—2 кВт, які дозволяють забезпечити освітлення та роботу найнеобхідніших побутових приладів (холодильника, телевізора, роутера тощо).

Те саме по павербанках: за останній місяць продажі зросли втричі, основний попит — на потужні моделі на 30—40 тисяч міліАмпер-годин, зазначила представник "Епіцентру" Юлія Чудновець.

Вона додала, що українці почали активніше купувати також портативні сонячні панелі, проте поки що обсяги не йдуть у жодне порівняння з продажами іншої техніки "від блекауту".

— У відсотковому співвідношенні сонячні панелі купують лише 5% тих, хто обирає зарядні станції, — каже Чудновець.

Склади порожніють, цінники зростають

Ритейлери й імпортери не очікували такого ажіотажу. На хвилі попередніх масових відключень електроенергії, наприкінці 2022-го — на початку 2023 року, в Україні вже був справжній бум на техніку "від блекауту". Тоді по зарядні станції та генератори шикувалися черги, а цінники зросли в кілька разів. З'явилося чимало охочих заробити на ситуації, тож в Україну почали завозити величезні обсяги техніки. Та вітчизняні енергетики зуміли упоратися з викликами, й масові відключення електроенергії припинилися.

Запаси генераторів, павербанків і зарядних станцій "зависли" на складах. Тож імпортери почали формувати замовлення обережніше. І компанії виявилися не готовими до генераторного буму-2, коли товар стрімко закінчується.

Співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka.ua Владислав Чечоткін підтвердив "Телеграфу", що багатьох найбільш популярних моделей техніки вже нема у продажу.

На "Розетці" закінчуються генератори Rato R 6000, Magnetta GFE 9000, Daewoo DDAE тощо. Загалом у списку тих, що закінчуються або яких уже нема в наявності, десятки моделей генераторів, зарядних станцій та іншої техніки.

В авторизованому магазині EcoFlow Україна "Телеграфу" розповіли, що запаси багатьох моделей закінчуються, бо попит "щодня зростає", а на таке ніхто не очікував. Тому товару на складах залишилося не так вже й багато. Нові постачання очікують, але коли саме вони прибудуть, у магазині не змогли сказати.

Звісно, мова про повністю порожні полиці не йде. Проблемними стали, в основному, найпопулярніші моделі техніки. І що менше їх на складах — то вищі ціни.

Зазначимо, що самі продавці особливої проблеми в подорожчанні енергетичних товарів не бачать. За словами Юлії Чудновець, у середньому зростання цін не таке вже й суттєве. Скажімо, по генераторах і зарядних станціях воно становить 5—10% за останній місяць. Чудновець пов`язує цю тенденцію не стільки зі зростанням попиту, скільки з коливанням валютного курсу.

— Враховуючи, що товари імпортні й закуповуються за валюту, можемо припустити, що цінові коливання пов`язані з девальвацією гривні, — пояснила вона.

В магазині EcoFlow розказують, що товари з нових поставок будуть уже за іншими цінами, і наскільки все здорожчає, поки не уточнюють. Зростання цін пояснюють не лише коливаннями валютного курсу, а й подорожчанням логістики.

Та не виключено, що на цінники вплине й ажіотажний попит. І на тлі дефіциту найбільш популярна техніка здорожчає ще, як мінімум, на 10—15%.