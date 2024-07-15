Передвиборна сутичка Трампа та Байдена може підвищити ціни на бензин в Україні. Як таке можливо?

Вибори в США можуть стати однією з причин можливого зростання цін на пальне

Акцизи на пальне, які мають зрости восени, можуть вплинути на ціну бензину. Щоправда, найгірше доведеться власникам машин на газу. Тут зростання може становити до 5 гривень на літрі.

"Серед факторів, що впливають на ринок, виділимо зростання валютного курсу, а також котирування зовнішнього ринку, які останнім часом досить активно коливаються. Але поки що критичних змін немає, і ніхто не очікує різких змін", — каже експерт паливного ринку Сергій Куюн.

При цьому після запровадження акцизу зростання цін на бензин може становити до 1,5 грн і дизельного палива до 2 грн за літр.

На думку засновника логістичної групи "Прайм" Дмитра Леушкіна, акциз на бензин 1,5 гривні більшість продавців у своїх доходах навіть не помітять. Причина цього – висока маржа до 15 гривень на літрі, що дозволяє в ідеалі навіть не підвищувати ціну, а просто відмовитись від частини надприбутку.

Водночас експерт не виключає різкого зростання палива, але правда за двох умов – зростання світових цін на нафту та девальвації гривні.

Зазначимо, що, за даними сайту Мінфін, нафта марки Brent з початку року подорожчала з 76 до 85 доларів за барель.

"Я не виключаю, що в умовах передвиборчих перегонів у США республіканці можуть спробувати підвищити ціну на нафту і паливо, щоб викликати невдоволення американців. У Сполучених Штатах саме ціна бензину є тим показником, до змін якого населення особливо сприйнятливе", — підкреслив зв’язок виборів у США та можливого зростання цін на нафту Дмитро Леушкін.

Поки що ж в Україні спостерігається навіть деякий надлишок палива, що спонукає продавців обіцяти покупцям знижки до 10%. Це також утримує ціну на бензин та дизель.