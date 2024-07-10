Українцям надають серйозні знижки на бензин. Причин кілька, і деякі з них вас не потішать

Знижки можуть пропонуватися у розмірі до 10% від ціни

Вже з осені на українців чекатимуть нові акцизи на паливо, що може вплинути на зростання цін від 1,5 грн за літр бензину до 5 гривень на літрі автогазу. Проте зараз великі мережі АЗС активно пропонують своїм клієнтам знижки до 5 гривень за літр, що за середньої ціни на бензин у 55-60 гривень становить близько 10% ціни. "Телеграф" вирішив розібратися, із чим пов’язана така щедрість "королів бензоколонок".

"Зараз на ринку спостерігається "перелив", тобто надлишок палива, що веде до боротьби за клієнта, — коментує ситуацію експерт паливного ринку Сергій Куюн. Класичним маркетинговим ходом у цьому сенсі залишається хороша знижка, яку пропонують великі мережі.

WOG обіцяє через Київстар знижку 5 гривень на літрі

Також експерт пояснив, що на ринок через його "перегрівання" повернулися і методи нечесної конкуренції, які спостерігалися до 2022 року. Основна ознака махінацій – великий діапазон цін, що сягає 7-8 грн/л. За словами Сергія Куюна, нечисті на руку бізнесмени використовують такі прийоми:

несплата податків — лідери ринку у 2023-2024 роках платили 2,5 грн/л, тоді як так звані "дискаунтери" — 0,5-1 грн/л;

— лідери ринку у 2023-2024 роках платили 2,5 грн/л, тоді як так звані "дискаунтери" — 0,5-1 грн/л; недолив — скарги на це стають масовими і становлять 2-3%, тобто фактично споживач переплачує 1,5-2 грн/л. Цей вид економії найбільше використовують "ноунейм АЗС" і бочки в лісопосадках та промзонах;

— скарги на це стають масовими і становлять 2-3%, тобто фактично споживач переплачує 1,5-2 грн/л. Цей вид економії найбільше використовують "ноунейм АЗС" і бочки в лісопосадках та промзонах; торгівля неякісним пальним — тут у зоні ризику переважно бензин, для нелегального виробництва якого потрібні багато компонентів і великий досвід. Основний ефект для споживача – підвищені витрати пального, на 7-8% або до 4 грн/л.

"Здебільшого "дешеві" мережі використовують не всі з названих інструментів, комбінуючи їх. Деякі з них обманюють державу, інші – споживачів. Хоча є особливо тяжкі випадки, коли страждають і перші, у другі одночасно", — підкреслив співрозмовник "Телеграфа".

Засновник логістичної групи "Прайм" Дмитро Леушкін назвав "Телеграфу" основною причиною таких знижок падіння обсягів продажу палива в Україні приблизно на 10-15% і, як наслідок, загострення конкуренції. Зниження продажу палива він пояснив трьома причинами:

відтік населення за кордон;

зростання продажів електрокарів;

мобілізацією.

При цьому побудована після паливної кризи 2022 року логістика дозволяє швидше і дешевше завозити все необхідне паливо, не відчуваючи дефіциту.

"Оптова ціна сьогодні в Україні близько 42 гривень за літр, а ціна приблизно на 15 гривень вища. Тобто існує дуже висока маржа, яка сформувалася ще з 2022 року. Але з того часу багато що змінилося – премія європейським продавцям знизилася з 90 доларів на тонні до приблизно 50. Витрати на доставку впали, словом, можна собі дозволити робити знижки 5 гривень при націнках до 15", — пояснив співрозмовник "Телеграфа" причину таких знижок на ринку.

Поки що українцям пропонують солідні знижки на бензин, автогаз може зрости в ціні приблизно на 5 гривень за літр. І на думку експертів, це не буде критичним.