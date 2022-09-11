Привітання на Усікновення голови Іоанна Предтечі: картинки та листівки

Іоанн Предтеча — це найбільш шанований святий після Діви Марії.

11 вересня за старим стилем відзначається важливе церковне свято — Усікнення голови Іоанна Предтечі, яке хрестило Ісуса Христа у водах річки Йордан. Святий за життя славився своєю праведністю, його дуже поважали і любили, проте за наказом царя Ірода він був обезголовлений.

Цього дня у церквах відбуваються богослужіння, а також віряни дотримуються суворого посту. Також сьогодні не можна користуватися будь-якими різальними предметами, подавати їжу на блюді та вживати в їжу продукти круглої форми.

"Телеграф" підготував відповідні вітальні картинки до свята, які ви можете надіслати своїм рідним до соцмережі чи месенджера.

Привітання на Усікнення глави Іоанна Предтечі: картинки та листівки

