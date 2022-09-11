Рус

Привітання на Усікновення голови Іоанна Предтечі: картинки та листівки

Анна Барабан
Читать на русском
Привітання на Усікновення голови Іоанна Предтечі

Іоанн Предтеча — це найбільш шанований святий після Діви Марії.

11 вересня за старим стилем відзначається важливе церковне свято — Усікнення голови Іоанна Предтечі, яке хрестило Ісуса Христа у водах річки Йордан. Святий за життя славився своєю праведністю, його дуже поважали і любили, проте за наказом царя Ірода він був обезголовлений.

Цього дня у церквах відбуваються богослужіння, а також віряни дотримуються суворого посту. Також сьогодні не можна користуватися будь-якими різальними предметами, подавати їжу на блюді та вживати в їжу продукти круглої форми.

"Телеграф" підготував відповідні вітальні картинки до свята, які ви можете надіслати своїм рідним до соцмережі чи месенджера.

Привітання на Усікнення глави Іоанна Предтечі: картинки та листівки

Привітання на Усікнення глави Іоанна Предтечі
Привітання на Усікнення глави Іоанна Предтечі
Привітання на Усікнення глави Іоанна Предтечі
Привітання на Усікнення глави Іоанна Предтечі
Привітання на Усікнення глави Іоанна Предтечі

