Поздравления на Усекновение главы Иоанна Предтечи: картинки и открытки

Поздравления на Усекновение главы Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча — это наиболее почитаемый святой после Девы Марии.

11 сентября по старому стилю отмечается важный церковный праздник — Усекновение головы Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. Святой при жизни славился своей праведностью, его очень уважали и любили, однако по приказу царя Ирода, он был обезглавлен.

В этот день в церквях проходят богослужения, а также верующие соблюдают строгий пост. Также сегодня нельзя пользоваться любым режущими предметами, подавать еду на блюде и употреблять в пищу продукты круглой формы.

"Телеграф" подготовил соответствующие поздравительные картинки к празднику, которые вы можете отправить своим родным в соцсети или мессенджере.

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2022 года.

