Усікнення глави Іоанна Предтечі або Головосіка: гарні листівки та привітання

За старим церковним календарем свято відзначається 11 вересня

Однією з важливих дат у церковному календарі цього місяця є Усікнення глави Іоанна Предтечі. Християни східного обряду шанували свято 11 вересня. Однак у зв’язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар дата переноситься на 29 серпня.

У народі цей день називають Головосіка. Віряни шанують 11 вересня пророка, який передбачив народження Христа і хрестив його у водах річки Йордан. У переказах описується, як Іоанн Хреститель загинув мученицькою смертю: він виступив проти царя Ірода, потрапив за ґрати, а згодом був позбавлений голови (звідси назва свята Головосіка).

У понеділок 11 вересня 2023 року Усікнення глави Іоанна Предтечі відзначається за старим стилем.

З Днем усічення глави Іоанна Предтечі: картинки

"Телеграф" розповідав, що народне свято Іван Пісний (ще одна назва Головосіка) пов’язане з безліччю заборон. У цей день люди звертаються до святого Іоанна Предтечі, щоб попросити полегшення від головного болю.