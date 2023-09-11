Усекновение главы Иоанна Предтечи или Головосек: красивые открытки и поздравления

Укр

Усекновение главы Иоанна Предтечи – важный церковный праздник Новость обновлена 11 сентября 2025, 08:54
Усекновение главы Иоанна Предтечи – важный церковный праздник. Фото Freepik

По старому церковному календарю праздник отмечается 11 сентября

Одна из важных дат в церковном календаре на этот месяц — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Христиане восточного обряда отмечали праздник 11 сентября. Однако в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата переносится на 29 августа.

В народе этот день называют Головосеком. Верующие чтут 11 сентября пророка, предсказавшего рождение Христа и крестившего его в водах реки Иордан. В преданиях описывается, как Иоанн Креститель погиб мученической смертью: он выступил против царя Ирода, попал за решетку, а впоследствии был лишен головы (отсюда и название праздника Головосек).

В понедельник 11 сентября 2023 года Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается по старому стилю. В этот день вы можете отправить близким поздравления в картинках с добрыми пожеланиями здоровья, мира, счастья и божьей помощи.

С Днем усекновения главы Иоанна Предтечи: картинки

"Телеграф" рассказывал, что народный праздник Иван Постный (еще одно название Головосека) связан с множеством запретов. В этот день люди обращаются к святому Иоанну Предтече, чтобы попросить облегчения от головной боли.

