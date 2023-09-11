Усекновение главы Иоанна Предтечи или Головосек: красивые открытки и поздравления
По старому церковному календарю праздник отмечается 11 сентября
Одна из важных дат в церковном календаре на этот месяц — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Христиане восточного обряда отмечали праздник 11 сентября. Однако в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата переносится на 29 августа.
В народе этот день называют Головосеком. Верующие чтут 11 сентября пророка, предсказавшего рождение Христа и крестившего его в водах реки Иордан. В преданиях описывается, как Иоанн Креститель погиб мученической смертью: он выступил против царя Ирода, попал за решетку, а впоследствии был лишен головы (отсюда и название праздника Головосек).
В понедельник 11 сентября 2023 года Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается по старому стилю. В этот день вы можете отправить близким поздравления в картинках с добрыми пожеланиями здоровья, мира, счастья и божьей помощи.
С Днем усекновения главы Иоанна Предтечи: картинки
