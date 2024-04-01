Україну затопил нелегальні цигарки: хто кришує "тіньовий" ринок і як це впливає на ціни

Від дій тіньовиків страждає на десятки мільярдів не лише бюджет, по кишені б’ють і споживачів

В умовах війни держбюджету не вистачає коштів, щоб оплачувати ведення бойових дій, і для зміни ситуації Кабмін постійно шукає внутрішні резерви. Здебільшого йдеться про збільшення податків. Тим часом одним із найсерйозніших джерел міг би стати нелегальний ринок тютюнових виробів та цигарок. Його обсяги обчислюються в десятках мільярдах гривень, які поки що підживлюють корупцію, а не держскарбницю.

Такого висновку можна дійти вивчаючи тютюновий ринок України, яким також зацікавився Комітет Верховної Ради з питань фінансів. Саме тема нелегальної складової торгівлі сигаретами в країні стала стрижневою темою засідання 25 березня.

У ході засідання та перед ним обговорювалися причини "тінізації" ринку, використовувані при цьому схеми, обсяги "чорних" сигарет і навіть натяки на покровителів, яким вигідна ситуація.

Цигарки "поза законом" — як працюють схеми продажу

Як зауважив запрошений на засідання комісії журналіст Євген Плінський, зараз основними на тіньовому ринку сигарет є дві "схеми":

продажі через магазини безмитної торгівлі Duty Free;

виробництво нелегальних цигарок та їх продаж без фіскальних чеків у МАФах.

"Телеграф" раніше писав, як працює схема Duty Free — у магазинах подавалися фіктивні документи про купівлю величезних обсягів тютюнових виробів. Наприклад, у 2021-му році за звітами у столичних "Жулянах" кожен пасажир купив 23 блоки цигарок, а всього було продано 27 млн пачок. У 2022-му році за відсутності туристів та різкого зниження пасажиропотоку було продано 20 млн пачок.

Як стверджував народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк, після купівлі ці цигарки частково ввозилися назад в Україну, що легалізувало їх продаж усередині країни. Втім, більшість нібито проданих у Duty Free сигарет нібито йшла контрабандою до Європи.

Втім, у серпні 2023 року ВР ухвалила закон, яким встановила тимчасову заборону торгівлі сигаретами в магазинах Duty Free. У січні 2024 року Кабмін трохи пом’якшив заборону, тепер в одні руки можна продавати за 24 години не більше 2 пачок цигарок та 2 літрів алкоголю одній особі.

Друга схема набагато грубіша – як підрахував журналіст Євген Плінський, у столиці приблизно дві третини МАФів, які торгують цигарками, під час продажу не видають покупцям жодних фіскальних чеків. Ймовірно, йдеться про продаж нелегальної продукції.

Незважаючи на примітивізм схеми — випуск нелегальних цигарок, їхній продаж через кіоски без жодних документів, популярність такої торгівлі лише зростає. Пояснюється це двома причинами

дешевизною нелегальних цигарок;

забороною продаж сигарет за схемою Duty Free.

Так, улітку 2023 року навіть Національний банк України у своєму макроекономічному та монетарному огляді зазначав, що тіньовий ринок сигарет навіть сприяв стримуванню зростання ціни "офіційних" тютюнових виробів.

Як пише у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, приблизно з серпня 2023 року в Україні різко впав продаж цигарок, проведених через каси. На інфографіці можна побачити, що з 11,75 млрд грн у серпні, обсяг продажу вже у вересні впав на цілий мільярд – до 10,75 млрд грн. до лютого ж цей показник взагалі впав до 8,1 млрд грн. І це з урахуванням інфляції та зростання цін.

Продаж легальних цигарок впав з вересня

За часом це збігається з ухваленням закону, який тимчасово заборонив продаж цигарок у магазинах Duty Free, що також сталося в серпні. Хоча й не виключено, що це стало наслідком сезонності в курінні, коли, як стверджують деякі вчені, в холод люди вважають за краще курити менше.

На кону десятки мільярдів гривень та 25% ринку

Щодо обсягів тіньового ринку, то незважаючи на всю увагу, яка звернена до цієї теми та робота ТСК Верховної Ради України з питань діяльності спецслужб у сфері економіки, "чорний" ринок лише зростає.

Зокрема, оцінка збитків держбюджету від "лівих" сигарет зросла з 13 млрд грн у 2021-му році по 23,5 млрд грн у 2023-му, а на частку "тіньового" ринку припадає 25%. Тобто кожна четверта цигарка в Україні є нелегальною.

Як стверджує Євген Плінський, щомісяця виробляють до 170 тисяч ящиків нелегальних цигарок, що у грошовому вираженні дає до 60 млн дол, а в натуральному — 25% тютюнового ринку, хоча раніше було 5%. Лише 1 МАФ у столиці, підрахував журналіст, може приносити до 3 тисяч доларів чистого прибутку на місяць, а всього у Києві – до 12 млн дол.

Схема роботи столичних МАФів із цигарками

Але хто ж заробляє ці десятки мільярдів і куди дивляться правоохоронці?

Виробники відомі давно, але…

Для нардепів, силовиків і тих, хто просто цікавиться ситуацією на тютюновому ринку, не секрет, хто саме робить тютюновий контрафакт. Той самий Ярослав Железняк наводив назви фірм, які є виробниками тіньової тютюнової продукції в Україні.

Так, ТОВ "Ферментаційний завод "Тобако" замовив 3674 тонни тютюнової сировини, а сплатив всього 50 тис. грн. податків, віддавши з однієї тонни — 13 гривень податків. ТОВ "Імперіал голд Тобако" замовивши 382 тонни сировини, але не заплатила податків взагалі .

Їх навіть регулярно затримують правоохоронці, але лівих цигарок на ринку чомусь стає лише більше.

Боротьбою із нею займається маса правоохоронних органів. До 24 лютого 2022 року брала участь у цьому навіть СБУ, але зараз основну роль у боротьбі відіграють Департамент стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Голова ДСР Андрій Рубель звітував перед депутатами, що за 2023 рік було ліквідовано 8 підпільних цехів з виробництва цигарок, вилучили продукції на 315 млн грн, а за 2 місяці 2024-го ліквідовано вже 7 цехів та конфісковано продукції на 175 млн грн.

БЕБ з 18 по 25 березня звітувало про вилучення 4500 пачок лівих цигарок у Закарпатті, 63 тисяч пачок у Київській області та 30 тисяч пачок на складі легального виробника цигарок у неназваному регіоні країни.

Але все це не вирішує проблему, оскільки, за словами генерального директора асоціації "Укртютюн" Наталії Фесюн, у тіньового ринку тютюну в Україні високі покровителі.

Покровителі контрафакту — "монаківці" та керівники столичної податкової?

Наталія Фесюн не назвала "Телеграфу" прізвищ високих покровителів українських тіньових "тютюнових баронів", але журналіст Євген Плінський називаєтаку собі групу "монаківці" як головних бенефіціарів тіньового ринку тютюну та алкоголю в Україні.

Одним із членів "монаківців" журналіст іменує українського бізнесмена Владислава Гельзіна, який нині живе в Монако, за що власне група і знайшла таку яскраву назву. Як стверджує журналіст, в Україні інтереси Гельзіна нібито репрезентує начальник акцизного відділу столичної податкової Олександр Мороз.

Монаківські у ДПС України Джерело — Telegram-канал Євгена Плінського

Цікаво, що над самим Олександром Морозом та його прямим начальником – в. о. голови ГУ ДПС у Києві Мариною Твердохліб у свій час навіть висіла загроза звільнення. Так, у січні нардеп Данило Гетьманцев заявив, що через хабар інспектора акцизного відділу в 150 тисяч гривень Твердохліб і Мороз буде звільнено. Втім, це поки що залишилося лише гучними словами, оскільки обидва продовжують займати свої пости.

Легальний ринок цигарок пов’язаний із ФСБ, а платити за цигарки українці будуть більше

Втім, нелегальний ринок тютюнових виробів не єдина проблема галузі, оскільки, як повідомляв "Телеграф", не все гаразд і на легальному ринку. Його найбільший оптовий продавець — ТОВ "Тедіс", може бути пов’язана з РФ і навіть ФСБ.

На українському ринку "Тедіс", тоді ще "Мегаполіс-Україна", з’явилася у 2010 році і за час президентства Віктора Януковича "Мегаполіс-Україна" стала постачальником приблизно для 50 тисяч роздрібних точок-продавців сигарет в Україні. Після 2014 року компанія провела ребрендинг та стала "Тедіс-Україна", що правда не врятувало її від претензій силовиків.

У самій компанії заперечують будь-який зв’язок з Росією, але як писав "Телеграф", основним власником компанії вважалася кіпрська "Мегаполіс Юкрейн Інвестментс Лімітед", що співзвучно материнській російській фірмі "Мегаполіс". А сам власник російської компанії Ігор Кесаєв тісно пов’язаний із ФСБ та володіє двома заводами в РФ, на яких виробляють зброю.

Як би там не було, топ-менеджмент "Тедісу" судитимуть за звинуваченням в ухиленні від податків на суму більш ніж 1 млрд грн.

Але що чекає на пересічних українських курців, поки йде, чи імітується боротьба з тютюновим контрафактом?

Вже в липні сигарети в Україні можуть вкотре зрости в ціні, причиною тому – подорожчання акцизів, що відбуватиметься щорічно до 2028 року. Нинішнього року через збільшення акцизних платежів ціна пачки цигарок для українців може зрости приблизно на 25% — пачка, яка коштує сьогодні 80 гривень, обійдеться в 100. З іншого боку, акцизи на тютюн серйозно збільшують надходження до держбюджету – 2023-го вони склали 80 млрд грн.

При цьому до Верховної Ради було подано законопроект №11090 про створення податкової пільги для реалізації електронних сигарет, згідно з яким акциз на них має бути на 20% нижчим, ніж для класичних — 72 та 90 євро відповідно до 2028 року. Подібний крок у громадській організації "Життя" пов’язують із бажанням виробника тютюнових виробів для нагріву пролобіювати свої інтереси.

Йдеться про американську транснаціональну корпорацію Philip Morris, яка контролює до 80% ринку електронних сигарет в Україні. Причому справа не лише приблизно 5 млрд грн, щорічно, які у разі прийняття цієї пільги не отримає держбюджет. Ще 2023 року Національне агентство з протидії корупції визнало Philip Morris спонсором війни РФ проти України. Незважаючи на терор, що триває понад 2 роки з боку Росії, Philip Morris так і не припинила вести бізнес у країні-агресорі.