Украину наводнили нелегальные сигареты: кто крышует "теневой" рынок и как это влияет на цены

От действий теневиков страдает на десятки миллиардов не только бюджет, по карману бьют и потребителей

В условиях продолжающейся войны госбюджету не хватает средств, чтобы оплачивать ведение боевых действий, и для изменения ситуации Кабмин постоянно ищет внутренние резервы. В основном речь идет об увеличении налогов. Между тем одним из серьезнейших источников мог бы стать нелегальный рынок табачных изделий и сигарет. Его объемы исчисляются в десятках миллиардах гривен, которые пока подпитывают коррупцию, а не госказну.

К такому выводу можно прийти изучая табачный рынок Украины, которым также заинтересовался Комитет Верховной рады по вопросам финансов. Именно тема нелегальной составляющей торговли сигаретами в стране стала стержневой темой заседания, состоявшегося 25 марта.

В ходе заседания и перед ним обсуждались причины "тенизации" рынка, используемые при этом схемы, объемы "черных" сигарет и даже намеки на покровителей, которым выгодна данная ситуация.

Сигареты "вне закона" — как работают схемы продажи

Как заметил приглашенный на заседание комиссии журналист Евгений Плинский, в настоящий момент основными на теневом рынке сигарет являются две "схемы":

продажи через магазины беспошлинной торговли Duty Free;

производство нелегальных сигарет и их продажа без фискальных чеков в МАФах.

"Телеграф" ранее писал, как работает схема Duty Free – в магазинах подавались фиктивные документы о покупке огромных объемов табачных изделий. К примеру, в 2021-м году по отчетам в столичных "Жулянах" каждый пассажир купил 23 блока сигарет, а всего были проданы 27 млн пачек. В 2022-м году при отсутствии туристов и резком снижении пассажиропотока были проданы 20 млн пачек.

Как утверждал народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк, после покупки эти сигареты частично ввозились обратно в Украину, что легализовало их продажу внутри страны. Впрочем, большая часть якобы проданных в Duty Free сигарет якобы шла контрабандой в Европу.

Впрочем, в августе 2023 года ВР приняла закон, которым установила временный запрет на торговлю сигаретами в магазинах Duty Free. В январе 2024 года Кабмин немного смягчил запрет, теперь в одни руки можно продавать за 24 часа не более 2 пачек сигарет и 2 литров алкоголя одному лицу.

Вторая схема гораздо грубее – как подсчитал журналист Евгений Плинский, в столице примерно две трети МАФов, торгующих сигаретами, при продаже не выдают покупателям никаких фискальных чеков. Вероятно, речь идет о продаже нелегальной продукции.

Несмотря на примитивизм схемы — выпуск нелегальных сигарет, их продажа через киоски без всяких документов, популярность такой торговли только растет. Объясняется это двумя причинами

дешевизной нелегальных сигарет;

запретом на продажу сигарет по схеме Duty Free.

Так, летом 2023 года даже Национальный банк Украины в своем макроэкономическом и монетарном обзоре отмечал, что теневой рынок сигарет даже способствовал сдерживанию роста цены "официальных" табачных изделий.

Как пишет в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, примерно с августа 2023 года в Украине резко упали продажи сигарет, проведенные через кассы. На инфографике можно увидеть, что с 11,75 млрд грн в августе, объем продаж уже в сентябре упал на целый миллиард – до 10,75 млрд грн. к февралю же этот показатель и вовсе упал до 8,1 млрд грн. И это с учетом инфляции и роста цен.

Продажи легальных сигарет упали с сентября

По времени это совпадает с принятием закона, временно запретившего продажу сигарет в магазинах Duty Free, что также случилось в августе. Хотя и не исключено, что это стало следствием сезонности в курении, когда как утверждают некоторые ученые, в холода люди предпочитают курить меньше.

На кону десятки миллиардов гривен и 25% рынка

Что до объемов теневого рынка, то несмотря на все внимание, которое обращено к данной теме и работу ВСК Верховной Рады Украины по вопросам деятельности спецслужб в сфере экономики, "черный" рынок только растет.

В частности, оценка убытков госбюджета от "левых" сигарет выросла с 13 млрд грн в 2021-м году по 23,5 млрд грн в 2023-м, а на долю "теневого" рынка приходятся 25%. То есть каждая четвертая сигарета в Украине — нелегальна.

Как утверждает Евгений Плинский, ежемесячно производят до 170 тысяч ящиков нелегальных сигарет, что в денежном выражении дает до 60 млн дол, а в натуральном — 25% табачного рынка, хотя раньше было 5%. Только 1 МАФ в столице, подсчитал журналист, может приносить до 3 тысяч долларов чистой прибыли в месяц, а всего по Киеву – до 12 млн дол.

Схема работы столичных МАФов с сигаретами

Но кто же "зарабатывает" эти десятки миллиардов и куда смотрят правоохранители?

Производители известны давно, но…

Для нардепов, силовиков, и просто интересующихся ситуацией на табачном рынке не секрет, кто именно производит табачный контрафакт. Тот же Ярослав Железняк приводил названия фирм, которые являются производителями теневой табачной продукции в Украине.

Так, ООО "Ферментационный завод "Тобако" заказал 3674 тонны табачного сырья, а уплатил всего 50 тыс. грн. налогов, отдав с одной тонны — 13 гривен налогов. ООО "Империал голд Тобако" заказав 382 тонны сырья, но не заплатила налогов вовсе.

Их даже регулярно задерживают правоохранители, но левых сигарет на рынке почему-то становится только больше.

Борьбой с ними занимается масса правоохранительных органов. До 24 февраля 2022 года участвовала в этом даже СБУ, но сейчас же основную роль в борьбе играют Департамент стратегических расследований (ДСР) Нацполиции и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Глава ДСР Андрей Рубель отчитался перед депутатами, что за 2023-й год были ликвидированы 8 подпольных цехов по производству сигарет, изъяли продукции на 315 млн грн, а за 2 месяца 2024-го ликвидированы уже 7 цехов и конфисковано продукции на 175 млн грн.

БЭБ с 18 по 25 марта отчиталось об изъятии 4500 пачек левых сигарет в Закарпатье, 63 тысяч пачек в Киевской области и 30 тысяч пачек на складе легального производителя сигарет в неназванном регионе страны.

Но все это не решает проблему, так как по словам генерального директора ассоциации "Укртабак" Натальи Фесюн у теневого рынка табака в Украине высокие покровители.

Покровители контрафакта — "монаковцы" и руководители столичной налоговой?

Наталья Фесюн не назвала "Телеграфу" фамилий высоких покровителей украинских теневых "табачных баронов", но журналист Евгений Плинский называет некую группу "монаковцы", как главных бенефициаров теневого рынка табака и алкоголя в Украине.

Одним из членов "монаковцев" журналист именует украинского бизнесмена Владислава Гельзина, живущего ныне в Монако, за что собственно группа и обрела такое яркое название. Как утверждает журналист, в Украине интересы Гельзина якобы представляет начальник акцизного отдела столичной налоговой Александр Мороз.

Монаковские в ГНС Украины Источник - Telegram-канал Евгения Плинского

Любопытно, что над самим Александром Морозом и его прямым начальником – и. о. главы ГУ ГНС в Киеве Мариной Твердохлеб одно время даже висела угроза увольнения. Так, в январе нардеп Даниил Гетманцев заявил, что из-за взятки инспектора акцизного отдела в 150 тысяч гривен Твердохлеб и Мороз будут уволены. Впрочем, это осталось пока лишь громкими словами, так как оба продолжают занимать свои посты.

Легальный рынок сигарет связан с ФСБ, а платить за сигареты украинцы будут больше

Впрочем, нелегальный рынок табачных изделий не единственная проблема отрасли, так, как сообщал "Телеграф", не все в порядке и на легальном рынке. Его крупнейший оптовый продавец – ООО "Тедис", может быть связана с РФ и даже ФСБ.

На украинском рынке "Тедис", тогда еще "Мегаполис-Украина", появилась в 2010-м году и за время президентства Виктора Януковича "Мегаполис-Украина" стала поставщиком примерно для 50 тысяч розничных точек-продавцов сигарет в Украине. После 2014 года компания провела ребрендинг и стала "Тедис-Украина", что правда не спасло ее от претензий силовиков.

В самой компании отрицают какую бы то ни было связь с Россией, но как писал "Телеграф", основным владельцем компании числилась кипрская "Мегаполис Юкрейн Инвестментс Лимитед", что созвучно материнской российской фирме "Мегаполис". А сам владелец российской компании Игорь Кесаев тесно связан с ФСБ и владеет двумя заводами в РФ, на которых производят оружие.

Как бы то ни было, топ-менеджмент "Тедиса" будут судить по обвинению в уклонению от налогов на сумму более чем в 1 млрд грн.

Но что ожидает рядовых украинских курильщиков, пока идет, или имитируется борьба с табачным контрафактом?

Уже в июле сигареты в Украине могут в очередной раз вырасти в цене, причиной тому – подорожание акцизов, что будет происходить ежегодно до 2028 года. В текущем году из-за увеличения акцизных платежей цена пачки сигарет для украинцев может вырасти примерно на 25% — пачка которая стоит сегодня 80 гривен обойдется в 100. С другой стороны, акцизы на табак серьезно увеличивают поступления в госбюджет – в 2023-м они составили 80 млрд грн.

При этом в Верховную Раду был подан законопроект №11090 о создании налоговой льготы для реализации электронных сигарет, согласно которому акциз на них должен быть на 20% ниже чем для классических — 72 и 90 евро соответственно к 2028 году. Подобный шаг в общественной организации "Жизнь" связывают с желанием производителя табачных изделий для нагревания пролоббировать свои интересы.

Речь идет об американской транснациональной корпорации Philip Morris контролирующей до 80% рынка электронных сигарет в Украине. Причем дело не только в примерно 5 млрд грн, ежегодно, которые в случае принятия этой льготы не получит госбюджет. Еще в 2023-м году Национальное агентство по противодействию коррупции признало Philip Morris спонсором войны РФ против Украины. Несмотря на продолжающийся более 2 лет террор со стороны России, Philip Morris так и не прекратила вести бизнес в стране-агрессоре.