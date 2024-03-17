Понад сотню за пачку: в Україні планують підвищити ціни на цигарки

До 2028 року ставка поступово зростатиме і насамкінець складе близько 90 євро за 1000 сигарет

Вже в липні поточного року ціни на сигарети в Україні можуть суттєво зрости. Кабмін планує погодити законопроєкт, що передбачає підвищення акцизного податку для тютюнових виробів.

Про це, зокрема, написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram. Він зауважив, що у проєкті закону також передбачається перехід зі ставок у гривні до євро.

"За розрахунками Мінфіну це принесе у 2025 році у сумі близько 621 млн грн, у 2026 році — 5 000 млн грн, у 2027 році — 9 379 млн грн, у 2028 році — 13 853 млн грн", — написав нардеп.

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Крім того, Железняк виклав у своєму Telegram і порівняльну таблицю до проєкту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби". Згідно з документом, законопроєкт пропонує внести низку змін до Податкового кодексу України, а також, як і писав нардеп, встановлює ставку акцизного податку не у гривнях, а у євро.

Крім того, проєктом Закону пропонується поступово підвищувати ставку акцизів для тютюнових виробів до мінімального нормативного значення, що нині діє у ЄС. Згідно з директивами Євросоюзу, загальний акцизний податок на тютюн має становити не менше 60% від середньозваженої роздрібної ціни пачки цигарок та не менше 90 євро за 1000 сигарет. Нині в Україні цей податок складає приблизно 60 євро за 1000 сигарет.

Якщо законопроєкт підтримають депутати, то вже з липня ставка акцизу на сигарети становитиме 47 євро (або близько 1987 грн) за 1000 сигарет з фільтром. До 2028 року ставка поступово зростатиме і насамкінець складе близько 90 євро за 1000 сигарет.

Якщо ж говорити про найближче майбутнє, то у разі схвалення законопроєкту і прийняття, власне, Закону, вже в липні ціни на сигарети зростуть. Пачка цигарок, що нині коштує, приміром, у 80 грн, лише внаслідок здорожчання акцизу, вартуватиме майже 101 грн.

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