ТОП-4 способи зберегти гроші від банківських аферистів

Чотири простих способи як не стати жертвою

Високі технології не тільки роблять життя зручнішим для користувачів, а й для шахраїв, які не соромляться заробляти на створенні "петицій" про липових героїв для крадіжки особистих даних українців. Але все-таки найпоширенішим обманом в Інтернеті продовжує залишатися крадіжка грошей із платіжних карток. Проте існують способи, які гарантовано захищають вас від шахраїв, або хоча б зводять втрати до мінімуму.

Про це "Телеграфу" розповіла заступник голови правління ГЛОБУС БАНКУ Ганна Довгальська. За її словами, в Україні сьогодні налічується 115 млн платіжних карток або в середньому по 3 на кожного дорослого українця, що і пояснює популярність шахрайств, спрямованих на платіжні картки з боку аферистів.

Банкір назвала чотири основні найбільш дієві способи протидії шахрайству:

1. Окрема SIM-картка для фінансових рахунків

Для фінансових операцій краще використовувати SIM-картку та нікому не розголошувати її номер. Клієнту слід звернутися до оператора мобільного зв’язку, щоб прив’язати номер до паспорта або перейти на контракт. Це можна зробити в салоні оператора мобільного зв’язку або онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Таким чином, зловмисники не зможуть виготовити дублікат SIM-картки для доступу до фінансового рахунку без клієнта;

2. Відкриття віртуальної платіжної картки.

Можна оформити платіжну картку онлайн-банкінгу, щоб використовувати її для покупок в інтернеті. Перевага віртуальної карти полягає в тому, що її неможливо вкрасти. Навіть якщо шахраї дізнаються дані з карти, то навряд чи зможуть списати із неї кошти, адже їх там не буде.

3. Установка лімітів на оплату в інтернет-магазинах, на зняття готівки та переказ коштів.

4.Надійні паролі

Надійні засоби захисту від шахрайства з платіжними картками передбачають встановлення паролів для карток, входу в онлайн-банкінг та електронну пошту. Для кожної банківської картки або системи має бути свій пароль, який рекомендується змінювати щокварталу.

"Найпростіша порада і одночасно найвагоміша: для почуття повної безпеки слід не розголошувати PIN-код або паролі входу, тим більше — не записувати його в смартфоні або на аркуші паперу, залишеному в гаманці. Розрахунок карткою — це швидко і зручно, проте завжди слід бути пильним і дбати про власну безпеку", — радить банкір.

Якщо ж у вас все-таки вкрали мобільний телефон, який прив’язаний до фінансового рахунку, його слід заблокувати, дотримуючись нескладної інструкції.