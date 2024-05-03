Видурював гроші у сімей полонених: у Києві викрили шахрая, який прикинувся офіцером СБУ

Зловмиснику загрожує 8 років позбавлення волі

У Києві затримали шахрая, який видавав себе за офіцера СБУ. Він видурював гроші у сімей українських полонених та зниклих безвісти.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зловмисником виявився киянин, який стверджував, що є учасником "пошукової групи".

Він обіцяв "допомогти" людям розшукати своїх близьких за 8-10 тисяч доларів. Вартість "послуги" залежала від емоційного стану "клієнтів" та їх фінансових можливостей.

Для більшої переконливості шахрай розказував, що має зв'язки в російських органах, які нібито можуть допомогти у поверненні українських військовополонених додому.

"За даними слідства, шахрай вимагав з потерпілих переказувати гроші на його власні банківські картки, які в подальшому були вилучені в ході обшуку", — йдеться у повідомлені.

Банківські картки, через які здістювалися незаконні дії

Отримавши кошти, чоловік припиняв спілкування з жертвами та ігнорував їхні спроби зв'язатися з ним.

"У ході документування злочинної діяльності стало відомо, що він розміщує у соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників", — зазначають у СБУ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у великих розмірах. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Затриманий виявися жителем Києва

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали кмітливих "агробізнесменів", які ошукали банк на мільйони гривень. Шахраї намагались отримати другу кредитну позику в 25 мільйонів.