Як шахраї дурять українців на купівлі шин: з'явився новий метод

Ретельно перевіряйте позначки на шинах на наявність підробки

З поглибленням цифрової економіки й зростанням популярності онлайн-торгівлі, багато водіїв звертаються до інтернет-магазинів для придбання вживаних автомобільних шин. Однак застереженням для тих, хто обирає цей шлях, є новий метод шахрайства, який може позбавити вас грошей та навіть поставити під загрозу безпеку на дорозі.

Переважна більшість шин має певні позначки, які вказують на деякі характеристики, зокрема, рік виробництва. Ця інформація є критично важливою, оскільки вона дозволяє вам визначити, наскільки старі шини, а, отже, як вони можуть вплинути на безпеку та вашого автомобіля. Нещодавно в Україні зафіксовано випадки, коли шахраї перебивають або переклеюють позначки на б/в шинах, щоб змінити дату виробництва. Це означає, що шина, яка фактично має декілька років, може бути "прикрашена" новою позначкою, яка вказує на свіжішу дату. Про один із таких методів шахрайства попереджає Марина Ростун.

Новий метод шахрайства на купівлі шин: подробиці

"Замовили б/у колеса 2023 року в "ідеальному" стані, надіслали 1000 грн передоплати, коли прийшли забирати, на пошті виявили, що одне з коліс має дірку і латку, і рік випуску коліс перебитий (переклеєний). Насправді колеса з 2016 року, а не 2023. Продавець відмовляється повертати передоплату (1000 грн) і вже заблокував мою сторінку", — йдеться у повідомленні.

Придбання шин зі зміненою або перебитою позначкою може мати серйозні наслідки. Старі шини втрачають свої властивості, такі як гнучкість гуми та глибина протектора, що може призвести до погіршення управління автомобілем, особливо в умовах поганої погоди. Купівля шин зі зміненою датою виробництва означає, що ви платите за товар, який не відповідає його фактичним характеристикам. І це завжди неприємно.

Перш ніж придбати б/в шини через інтернет, обов'язково перевірте позначки на них, включаючи дату виробництва. Переконайтеся, що немає ознак перебивання або переклеювання. Не оплачуйте наперед, хоч це може бути дешевше, ніж післяплата.

Раніше "Телеграф" писав, що таке аквапланування авто. Воно виникає під час зливи або після неї і може загрожувати повною втратою керованості.