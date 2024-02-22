Держава запобігає шахрайству: кому з пенсіонерів можуть заблокувати картки для виплат

Є одна причина, чому нарахування можуть скасувати

Україна продовжує здійснювати виплати для своїх пенсіонерів, але за деяких обставин на банківську картку може більше не поступати виплата. Це стосується пенсіонерів, які стали на облік як ВПО до 24.02.2022 року.

Як мовиться у Міністерстві соціальної політики, якщо літня особа, яка отримала статус ВПО до початку війни й не використовувала свої заощадження протягом 6 місяців, на її банківський рахунок зупиниться надходження пенсії. Це робиться з метою запобігання шахрайства.

У такому випадку, коли пенсіонер, який проживає на ТОТ, не робить будь-яких операцій по карті, державі важко оперативно зʼясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ або чи є власник живим. Тому відбувається заморожування рахунку, аби знизити ризик шахрайського втручання.

Повна сума пенсії, яка не надходила на рахунок, залишиться на деякий час у ПФУ, поки не з'ясуються обставини.

Тому, як пояснюють на сайті, для повернення коштів пенсіонеру необхідно звернутись у відповідальні органи.

"Як тільки людина виходить на зв'язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються такій особі на її рахунок", – кажуть у Мінсоцполітики

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що особи, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію до кінця березня, аби у квітні не залишитись без грошей.