Ошукали сотні українців: у Києві затримали шахраїв, які наживались на людях у пошуках роботи

Зловмисники обіцяли високооплачувану роботу за кордоном, а після оплати послуг зникали

У Києві судитимуть за шахрайство чотирьох учасників злочинної групи. Вони ошукали 273 людини на суму майже у 3 мільйони гривень.

Зловмисники пропонували українцям влаштуватись на роботу за кордоном, але за свої послуги просили від 8 до 18 тисяч гривень. Як тільки вони отримували кошти, то припиняли виходити на зв’язок, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно чотирьох учасників злочинної групи, які пропонували українцям роботу за кордоном (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Насправді жодних можливостей працевлаштувати когось підозрювані не мали й не збирались цього робити", ― йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що учасники злочинної групи створили в Інтернеті свій вебсайт. На ньому пропонували свої послуги посередників для влаштування громадян Україн у європейських країнах. Зі своїми клієнтами вони спілкувались телефоном, облаштувавши call-центр.

За свої "послуги" учасники схеми брали різні суми, від 8 до 18 тисяч гривень. Після отримання платежу, вони припиняли виходити на зв’язок.

Слідство встановило, що від дій зловмисників постраждали 273 людини. Загальна сума збитків складає майже 3 мільйони гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у столиці затримали шахраїв, які хотіли ошукати банк на 25 млн грн. До цього їм вдалось незаконно отримати 4 мільйони.