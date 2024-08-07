Бої в Курській області: хто і навіщо наступає і які міста втратила РФ

Чому те, що трапилося, може стати ядерним конфліктом

Другу добу продовжуються активні бойові дії на території прикордонної з Україною Курської області РФ. Що відбувається на суміжній території, хто атакував Росію, про що це може свідчити і чого очікувати в майбутньому, розбирався "Телеграф". Для цього ми зібрали дані з відкритих джерел та залучили експертів.

Хто атакував

Захід військ у Курську область 6 серпня став уже третім за останній рік із невеликим. У перших двох спробах – у червні 2023-го та березні 2024-го – участь взяли бійці російських добровольчих формувань. Вирішили звільнити свою батьківщину від диктатури, підрозділи Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону "Вільна Росія" стали ударною силою двох перших рейдів.

Але як повідомляють джерела "Телеграфа", цього разу підрозділи РДК та Легіону у бойових діях участі не беруть.

При цьому, як стверджує Міністерство оборони РФ, у наступі нібито бере участь 22 мехбригада ЗСУ. Справді такий військовий підрозділ у складі Сил оборони України існує з 2022 року. Бійці бригади билися за Бахмут, а навесні 2024 року оборонялися під Часовим Яром. Саме бійці бригади затрофеїли свого часу російський "танк-сарай", обшитий металевими листами.

Зазначимо, що офіційні українські ресурси жодних подібних заяв не коментують. Так, на Facebook -сторінці Генерального штабу ЗСУ нічого не йдеться про бойові дії українських частин на території Курської області. А в самій 22-й омбр повідомляють про проведення навчань особовим складом військової частини, що свідчить скоріше про відпочинок бригади в тилу.

Водночас у брехні Міністерство оборони РФ про події в Курській області викрили власні пропагандисти. Так, вони зауважили, що спочатку в МО РФ повідомили про "атаку диверсійно-розвідувальної групи", яку нібито відтіснили в Україну. Однак коли приховувати масштаби боїв стало неможливо, у російському оборонному відомстві просто почистили повідомлення. Це було помічено та розкритиковано в самій Росії.

Опитані "Телеграфом" експерти також відкинули можливість участі в цій операції сил РДК або "Вільної Росії". Так, військовий експерт, професор кафедри Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук каже, що, судячи з масштабності дій, те, що відбувається в Курській області, може бути наслідком дій скоріше регулярних Збройних сил України.

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов також наголошує на повній несхожості боїв у Курській області з колишніми діями того ж РДК, що можна помітити з багатьох аспектів.

- Немає інформаційного супроводу, що було за дій РДК, коли Ілля Пономарьов чи самі легіонери в соцмережах анонсували якісь свої акції. Видна серйозна підготовка та залучення до атак сил артилерії, РСЗВ та дронів, тоді як РДК проводили швидше раптові удари без прикриття важкою зброєю. Також заявляється про підготовку оборонних позицій у районі деяких населених пунктів, а РДК завжди провадив рейдові операції, навіть не намагаючись утримувати звільнену територію, — зазначає співрозмовник "Телеграфа".

Про масштабність залучених сил говорять і результати операцій, наголошує експерт, а це просування на глибину до 15 км, завширшки на 12 км, та звільнення 11 населених пунктів. Також виявляється потужна протидія атакам росіян з повітря, що підтверджують два збиті російські вертольоти.

Словом, все це говорить швидше про зовсім інший склад учасників наступу в Курській області, ніж було за дій російських добровольців.

Яку територію втратила Росія

Справді, навіть російські джерела визнають масштабність завданої РФ поразки. Так, один із пропагандистських майданчиків стверджує, що до ранку 7 серпня Росія втратила контроль над 11 населеними пунктами та територією в глибину 15 км і ширину до 12 км.

Територія непідконтрольна РФ

При цьому, за даними самих росіян, сили котрі атакували Курську область нібито зростають. Так, за офіційними даними МО РФ, йшлося про приблизно 300 бійців, проте російський пропагандист Олександр Сладков стверджував, що до ранку 7 серпня нібито прийшов ще один батальйон ЗСУ. У результаті чисельність атакуючого угруповання зросла до 900 людей.

Про інтенсивність бойових дій можна судити і з багатьох непрямих факторів. Наприклад, військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зауважив, що сервіс, який відстежує пожежі у світі, відзначив зростання загорянь у низці населених пунктів Курської області. Йдеться про Ново-Дар’їно, Дар’їно, Свердликово, Лебедівку, Олешню, Гоголівку, Рубанщину та Гончарівку.

Зауважимо, що лише частина з них нібито зайнята ЗСУ, тобто, бої продовжуються і ведеться активний обстріл позицій РФ в інших населених пунктах.

Дмитро Снєгірьов наголошує, що масштаби втрачених всього за добу російських територій значно перевершують результати всього наступу РФ у Харківській області.

– На Харківщині окупанти просунулися лише на 8 км, а тут вони втратили за добу вдвічі більше – до 15 км завглибшки. Цьому допомогла потужність удару, якісна розвідка, прикриття з повітря, що не дозволяє авіації противника працювати так само вільно, як на інших ділянках фронту, де вони можуть завдавати до 800 ударів на добу, – говорить про успішність дій у Курській області експерт.

У прицілі – Курська АЕС?

З огляду на відсутність офіційних даних про цілі операції, про них можна лише здогадуватися. Однак, на думку російського пропагандиста Геннадія Альохіна, їх може бути дві:

закріпитися в селах ближче до райцентру та перетворити місто Суджа на другий Вовчанськ;

спробувати прорватися у бік Курської АЕС у Курчатові.

Останню, на думку пропагандиста, нібито можна використовувати для шантажу – щоб обміняти її на Запорізьку, вимагати виведення військ РФ, нібито погрожуючи підірвати російську АЕС чи вивести її з ладу, позбавивши росіян електрогенерації.

До Курської АЕС прямою менше 60 км

Відволікання сил?

На думку Андрія Харука, така операція може мати кілька цілей. Це спроба відтягнути резерви окупантів зі сходу України та інших напрямів, пропагандистський ефект у відповідь на просування РФ на Донбасі. Але також він не виключає можливості закріплення на зайнятій території.

Дмитро Снєгірьов також вважає, що цілей може бути кілька. Серед них бажання знизити напруженість боїв на Донбасі та відтягнути звідти резерви та увагу РФ. Також бажання створити "санітарну зону", відсунувши супротивника від власне української території. Але головне – попередити наступальні дії окупантів, що готуються в Сумській області.

– У прикордонних районах Сумської області останнім часом фіксували активні пересування техніки та людей, нарощування чисельного складу. Думаю, це була підготовка до наступу, аналогічна тому, що сталося раніше на Харківщині. І думаю, ЗСУ могли б атакувати Курськ, щоб випередити ворога і позбавити його ініціативи, — пояснив експерт.

Чому саме зараз?

Співрозмовник "Телеграфа" особливо зазначив, що росіяни до президентських виборів у США мають "вікно можливостей", у рамках якого дії окупантів не зустрінуть активної протидії зайнятих своїми справами заокеанських союзників України. А превентивний удар ЗСУ може зірвати наступальні плани росіян.

Цілком можливо, що на це натякав голова ГУР МО України Кирило Буданов. У своєму інтерв’ю Forbes він наголосив, що наступальний порив Росії може тривати до двох місяців, тобто приблизно до жовтня. Вибори ж у США відбудуться 5 листопада.

Посилення сил на переговорах?

Також Дмитро Снєгірьов не виключає, що метою може стати спроба посилити позиції України перед можливим дипломатичним вирішенням питання війни та початком переговорів щодо миру. Про це може свідчити саме повідомлення про початок фортифікаційних робіт зі зміцнення втрачених РФ населених пунктів. Таким чином, факт наявності контролю цих районів Україною справді може обговорюватися і відігравати роль при переговорах про мир.

Але як наголосив співрозмовник "Телеграфа", як мінімум одну мету – пропагандистську, операція вже виконала.

- Ведення повномасштабних бойових дій на території РФ показала повну нездатність не лише ППО, а й усього військового та політичного блоку Росії захистити своїх громадян. Замість "санітарного кордону" з Україною та окупації прикордонних українських районів Росія має перспективу створення такого ж кордону на власній території. А це колосальні репутаційні втрати всередині країни і не дарма Володимир Путін збирав Радбез", — резюмує експерт.

На черзі Воронеж? Чи будуть такі наступи

Успішні дії в Курській області відразу ж порушили питання про ймовірність повторення таких ударів в інших регіонах, адже сили прикриття кордонів, створені в РФ, показали свою повну безпорадність.

Як вважає Андрій Харук, ймовірність завдання подібних ударів в інших регіонах РФ виглядає малоймовірною.

На думку ж Дмитра Снєгірьова, це залежить від кінцевих цілей операції у Курській області. Наприклад, удари по інших регіонах допоможуть відволікати резерви росіян і не давати їм проводити активні наступальні дії. Та й для зміцнення позицій України на можливих майбутніх переговорах якнайбільше просування на території РФ буде корисним, як і просто створення "санітарної зони".

Тим часом жителі міста Суджа, в напрямку якого просуваються частини, що атакували Курську область, перебувають у паніці. Причина цього – відсутність офіційної та достовірної інформації про те, що відбувається в регіоні.