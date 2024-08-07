Бои в Курской области: кто и зачем наступает и какие города потеряла РФ

Почему случившееся может стать ядерным конфликтом

Вторые сутки продолжаются активные боевые действия на территории приграничной с Украиной Курской области РФ. Что происходит на сопредельной территории, кто атаковал Россию, о чем это может свидетельствовать и чего ожидать в будущем, разбирался "Телеграф". Для этого мы собрали данные из открытых источников и привлекли экспертов.

Кто атаковал

Заход войск в Курскую область 6 августа стал уже третьим за последний год с небольшим. В первых двух попытках – в июне 2023-го и марте 2024-го – участие приняли бойцы российских добровольческих формирований. Решившие освободить свою родину от диктатуры, подразделения Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона "Свободная Россия" стали ударной силой двух первых рейдов.

Но как сообщают источники "Телеграфа", в этот раз подразделения РДК и Легиона в боевых действиях участия не принимают.

При этом, как утверждает Министерство обороны РФ, в наступлении якобы участвует 22-я мехбригада ВСУ. Действительно, такое военное подразделение в составе Сил обороны Украины существует с 2022 года. Дралось за Бахмут, а весной 2024 года сражалось под Часовым Яром. Именно бойцы бригады затрофеили нашумевший в свое время российский "танк-сарай", обшитый металлическими листами.

Отметим, что официальные украинские ресурсы никак подобные заявления не комментируют. Так, на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ ничего не говорится о боевых действиях украинских частей на территории Курской области. А в самой 22-й омбр сообщают о проведении учений личным составом воинской части, что говорит скорее об отдыхе бригады в тылу.

Вместе с тем во вранье Министерство обороны РФ о событиях в Курской области уличили собственные пропагандисты. Так, они заметили, что сперва в МО РФ сообщили об "атаке диверсионно-разведывательной группы", которую якобы оттеснили в Украину. Однако, когда скрывать масштабы боев стало невозможно, в российском оборонном ведомстве просто почистили сообщение. Это было замечено и раскритиковано в самой России.

Опрошенные "Телеграфом" эксперты также отвергли вероятность участия в этой операции сил РДК или "Свободной России". Так, военный эксперт, профессор кафедры Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного Андрей Харук говорит, что, судя по масштабности действий происходящее в Курской области может быть следствием действий скорее регулярных Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев также отмечает полную непохожесть боев в Курской области с прежними действиями того же РДК, что можно заметить по многим аспектам.

- Нет информационного сопровождения, что было при действиях РДК, когда Илья Пономарев или сами легионеры в соцсетях анонсировали какие-то свои акции. Видна серьезная подготовка и привлечение к атаке сил артиллерии, РСЗО и дронов, тогда как РДК проводили скорее внезапные удары без прикрытия тяжелым оружием. Также заявляется о подготовке оборонительных позиций в районе некоторых населенных пунктов, а РДК всегда вел рейдовые операции, даже не пытаясь удерживать освобожденную территорию, — отмечает собеседник "Телеграфа".

О масштабности привлеченных сил говорят и результаты операций, подчеркивает эксперт, а это продвижение на глубину до 15 км, в ширину на 12 км, и освобождение 11 населенных пунктов. Также оказывается мощное противодействие атакам россиян с воздуха, что подтверждают два сбитых российских вертолета.

Словом, все это говорит скорее о совершенно другом составе участников наступления в Курской области, чем было при действиях российских добровольцев.

Какую территорию потеряла Россия

Действительно, даже российские источники признают масштабность нанесенного РФ поражения. Так, одна из пропагандистских площадок утверждает, что к утру 7 августа Россия утратила контроль над 11 населенными пунктами и территорией в глубину 15 км и ширину до 12 км.

Территория неподконтрольная РФ

При этом, по данным самих россиян, силы атаковавших Курскую область якобы растут. Так, по официальным данным МО РФ, речь шла о примерно 300 бойцах, однако российский пропагандист Александр Сладков утверждал, что к утру 7 августа якобы пришел еще один батальон ВСУ. В итоге численность атакующей группировки выросла до 900 человек.

Об интенсивности боевых действий можно судить и по многим косвенным факторам. К примеру, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заметил, что сервис, отслеживающий пожары в мире, отметил рост возгораний в ряде населенных пунктов Курской области. Речь идет о Ново-Дарьино, Дарьино, Свердликово, Лебедевке, Олешне, Гоголевке, Рубанщине и Гончаровке.

Заметим, что лишь часть из них заняты якобы ВСУ, то есть, бои продолжаются и ведется активный обстрел позиций РФ в других населенных пунктах.

Дмитрий Снегирев подчеркивает, что масштабы утраченных всего за сутки российских территорий значительно превосходят результаты всего наступления РФ в Харьковской области.

– На Харьковщине оккупанты продвинулись всего на 8 км, а тут они потеряли за сутки вдвое больше – до 15 км в глубину. Этому помогла мощность удара, качественная разведка, прикрытие с воздуха, не позволяющее авиации противника работать так же свободно как на других участках фронта, где они могут наносить до 800 ударов в сутки, – говорит об успешности действий в Курской области эксперт.

В прицеле — Курская АЭС?

Учитывая отсутствие официальных данных о целях операции, о них можно только догадываться. Однако, по мнению российского пропагандиста Геннадия Алехина, их может быть две:

закрепиться в селах ближе к райцентру и превратить город Суджа во второй Волчанск;

попытаться прорваться в сторону Курской АЭС в Курчатове.

Последнюю, по мнению пропагандиста, якобы можно использовать для шантажа – чтобы обменять ее на Запорожскую, потребовать вывода войск РФ, якобы угрожая взорвать российскую АЭС или вывести ее из строя, лишив россиян электрогенерации.

До Курской АЭС по прямой менее 60 км

Отвлечение сил?

По мнению Андрея Харука, подобная операция может иметь несколько целей. Это — попытка оттянуть резервы оккупантов с востока Украины и других направлений, пропагандистский эффект в ответ на продвижение РФ на Донбассе. Но также он не исключает и возможности закрепления на занятой территории.

Дмитрий Снегирев также полагает, что целей может быть несколько. Среди них желание снизить напряженность боев на Донбассе и оттянуть оттуда резервы и внимание РФ. Также желание создать "санитарную зону", отодвинув противника от собственно украинской территории. Но главное – упредить готовящиеся наступательные действия оккупантов в Сумской области.

- В приграничных районах Сумской области в последнее время фиксировали активные передвижения техники и людей, наращивание их численного состава. Думаю, это было подготовкой к наступлению, аналогичному тому, что произошло ранее на Харьковщине. И думаю ВСУ могли бы атаковать Курск, чтобы опередить врага и лишить его инициативы, — пояснил эксперт.

Почему именно сейчас?

Собеседник "Телеграфа" особо отметил, что у россиян до президентских выборов в США есть "окно возможностей", в рамках которого действия оккупантов не встретят активного противодействия занятых своими делами заокеанских союзников Украины. А превентивный удар ВСУ может расстроить наступательные планы россиян.

Вполне возможно, что на это же намекал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. В своем интервью Forbes он подчеркнул, что наступательный порыв России может продлиться до двух месяцев, то есть примерно до октября. Выборы же в США пройдут 5 ноября.

Усиление сил на переговорах?

Также Дмитрий Снегирев не исключает, что целью может стать попытка усилить позиции Украины перед возможным дипломатическим решением вопроса войны и началом переговоров о мире. Об этом может свидетельствовать как раз сообщения о начале фортификационных работ по укреплению утраченных РФ населенных пунктов. Таким образом факт наличия контроля этих районов Украиной действительно может обсуждаться и играть роль при переговорах о мире.

Но как акцентировал собеседник "Телеграфа", как минимум одну цель – пропагандистскую, операция уже выполнила.

- Ведение полномасштабных боевых действий на территории РФ показала полную неспособность не только ПВО, но и всего военного и политического блока России защитить своих граждан. Вместо "санитарного кордона" с Украиной и оккупации приграничных украинских районов, Россия имеет перспективу создания такого же кордона на собственной территории. А это колоссальные репутационные потери внутри страны и не зря Владимир Путин собирал совбез", — резюмирует эксперт.

На очереди Воронеж? Будут ли такие наступления

Успешные действия в Курской области сразу же поставили вопрос о вероятности повторения таких ударов в других регионах, ведь силы прикрытия границ, созданные в РФ, показали свою полную беспомощность.

Как считает Андрей Харук, вероятность нанесения подобных ударов в других регионах РФ выглядит маловероятной.

По мнению же Дмитрия Снегирева, это зависит от конечных целей операции в Курской области. К примеру удары по другим регионам помогут отвлекать резервы россиян и не давать им проводить активные наступательные действия. Да и для укрепления позиций Украины на возможных будущих переговорах как можно большее продвижение на территории РФ будет полезно, как и просто создание "санитарной зоны".

Тем временем жители города Суджа, в направлении которого продвигаются атаковавшие Курскую область части, пребывают в панике. Причина тому – отсутствие официальной и достоверной информации о происходящем в регионе.