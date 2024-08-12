Загроза наступу з Білорусі: що кажуть у Держприкордонслужбі України

Україна має понад 1000 кілометрів кордону із недружнім режимом

Після слів Олександра Лукашенка про нібито збиття українських дронів над територією Білорусі незалежний моніторинг спростував заяву білоруського диктатора, проте ситуація на кордоні кордону залишається напруженою. Цьому сприяє інформаційна кампанія з боку білоруських ЗМІ, які розміщують фото та відеоматеріали про переміщення підрозділів білоруської армії.

Про це "Телеграфу" повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, все, що відбувається зараз в інформаційному просторі Білорусі, є наслідком впливу країни-терориста РФ на Республіку. З цієї причини в риториці білоруського керівництва звучать надумані причини, аби звинуватити Україну в ескалації на кордоні.

- Вплив РФ призводить до того, що Білорусь періодично звинувачує Україну і, можливо, проводить якісь пересування невеликих підрозділів. Все це супроводжується максимальним галасом у пресі, фото- та відеоматеріалами. Але ми постійно контролюємо ситуацію на державному кордоні з Білоруссю і не бачимо появи поблизу до кордону якихось нових частин. Тобто всі пересування армійських частин проводяться всередині Білорусі, — наголосив Андрій Демченко.

Як пояснив співрозмовник "Телеграфа", поки Білорусь перебуває під впливом країни-терориста, українсько-білоруський кордон залишатиметься загрозливим напрямом завдовжки понад 1000 км.

- По всій довжині кордону ведуться фортифікаційні роботи щодо зміцнення позицій, постійно відстежується ситуація з наявністю армійських частин та підрозділів з боку Білорусі. Поки що ознак небезпеки немає, — запевнив "Телеграф" спікер ДПСУ.

Раніше прес-служба Міністерства оборони Республіки Білорусь показала перекидання техніки до кордону з Україною — до Мозирського та Гомельського районів.