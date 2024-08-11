"Нісенітниця": аналітики відкрили правду про "дрони України в Білорусі"

Українські дрони над Білоруссю не збивали

Білорусь, яка звинувачує Україну в порушенні повітряного простору 9 серпня, не збивала жодних дронів. При цьому запуски авіаційних ракет також не фіксувалися.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". Там наголосили, що гучні заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка нічим не підтверджені.

"9 серпня 2024 року, під час вильотів авіації ПС РБ, жодних дронів (БПЛА) виявлено не було. Жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або вертольота МІ-24 не проводилося. З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 10 серпня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що кілька ударних БПЛА залетіли на територію Білорусі, після чого їх збили. Після цього на кордоні України було розгорнуто додаткові засоби ППО та балістичну зброю.

Крім того, там показали нібито уламки дронів, проте їхнє походження та тип по кадрах визначити неможливо.

10 серпня Мінськ викликав на розмову тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш і пригрозив закрити посольство, а вранці 11 серпня з’явилася інформація про нібито перекидання танків на кордон України.