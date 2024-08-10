Білорусь посилює свої позиції на кордоні з Україною: яку техніку пригнали і чому

Уважно стежать за обстановкою та готові реагувати на будь-які її зміни

Білорусь перекидає до кордону з Україною комплекси "Іскандер" та РСЗВ "Полонез" на тлі "збиття" над республікою нібито наших дронів. Цей наказ віддав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

За словами Міністра оборони Віктора Хреніна, білоруське озброєння перекинуть на Гомельський та Мозирський напрямки. Про це пише пропагандистське видання Belta.

Хренін наголосив, що саме "українська провокація" призвела до такої реакції Лукашенка. Адже нібито 9 серпня у повітряному просторі Білорусі виявили "повітряні об'єкти, які прямували з території України". За словами голови Міноборони, після перетину держкордону повітряні цілі класифікували як безпілотні літальні апарати та нібито знищили.

"Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи Полонез і комплекси Іскандер, отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони", — заявив він.

Хренін додав, що також відбувається нарощування сил і засобів ЗРВ, РТВ та авіації. Білорусь уважно стежить за обстановкою та готова реагувати на будь-які її зміни.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що ППО Білорусі нібито знищила українські дрони, які прямували "в бік Білорусі та РФ" ввечері 9 серпня. За його словами, дрони спочатку нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували в район російського Ярославля.

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