"Їх було близько десятка": Лукашенко зробив порцію заяв про нібито атаку України

Білорусь не залишить без відповіді "українські провокації"

Протиповітряна оборона (ППО) Білорусі нібито знищила українські дрони, які прямували "в бік Білорусі та РФ" ввечері 9 серпня. За словами самопроголошеного президента Олександра Лукашенко, військово-повітряні сили (ВПС) країни "були переведені в підвищену бойову готовність".

Про це повідомляє білоруське пропагандистське видання Belta.

"О 19 годині 4 хвилини на висоті півтора кілометра і дальності 6,5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі. Вночі і сьогодні зранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники", — зазначив картопляний фюрер.

Він наголосив, що нібито частину цілей було знищено над територією Білорусь, а решту було "передано" РФ.

"Їх було близько десятка. Вилетіли літаки, гелікоптер. І також кошти РСЗВ були переведені у підвищену бойову готовність", — сказав правитель Білорусі.

Лукашенко стверджує, що спочатку дрони нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували в район Ярославля. Але були перехоплені вже російськими системами ППО.

"Навіщо це Україні, я не розумію. Нам треба розібратися. Але ми, як я казав, чітко визначалися з ними та довели до них цю інформацію, що без відповіді будь-які провокації не залишаться", — сказав він.

За словами самопроголошеного президента, українці окупацією Курщини та атакою на Білорусь показують, що вони не готові до миру, тому продовжують ескалацію.

"Два дні тому відбулась атака на Курському напрямку, де вони просунулися на кілька десятків кілометрів — 30-35 вже сьогодні", — додає Лукашенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Лукашенко стрімко погладшав та погано бачить. Чим картопляний фюрер може хворіти.