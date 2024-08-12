Втекти з окупації стало важче, але десяткам тисяч українцям це вдалося – до чого тут Курська операція

Битва в Курській області призвела до наслідків

Активні бойові дії в Курській області несподівано позначилися на українцях, які опинилися в РФ та на тимчасово окупованих територіях. Росіяни перекрили рух єдиним функціонуючим прикордонним переходом Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна). Упродовж останніх днів через цей перехід ніхто не повертається до України.

Про це "Телеграфу" повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, трафік на цьому переході завжди був нестабільним – від поодиноких випадків до кількох десятків людей на добу, проте останнім часом рух на Покровці з боку РФ відсутній.

- Рішенням Кабміну усі прикордонні переходи закриті. Але якщо український громадянин захоче повернутися до України, він зможе пройти кордон, навіть якщо у нього немає повного пакета необхідних для цього документів. Таким чином з моменту відкриття прикордонного переходу "Покровка" (приблизно середина 2022 року. — "Телеграф" ) в Україну повернулися близько 35 тисяч українських громадян, — наголосив Андрій Демченко.

Як пояснює представник ДПСУ, ймовірна причина відсутності трафіку – перешкоди з боку РФ, яка, до того ж, збільшила кількість обстрілів прикордонних територій. Найчастіше дістається Сумській області, на території якої знаходиться перехід "Покровка". Також під ударом опинилися Харківська та меншою мірою Чернігівська області.

"Телеграф" докладно розповідав, як працює прикордонний перехід "Покровка" та хто допомагає українцям одразу після його перетину.