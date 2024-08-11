Білорусь перекидає танки до кордону України? У ДПСУ пояснили, що відбувається

Україна має можливість вчасно реагувати

Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю незмінна та залишається контрольованою. Переміщення військової техніки чи особового складу там не зафіксовано.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, Білорусь вчергове починає нагнітати ситуацію, щоб продовжувати підігрувати Росії, у сфері впливу якої вона залишається тривалий час.

"Бачимо, знову ж таки, звинувачення в бік України – це неодноразово робилося Лукашенком і взагалі Білоруссю протягом всієї цієї повномасштабної війни. Але на даний момент поряд з нашим кордоном ми не фіксуємо переміщення чи техніки, чи особового складу", — наголосив речник.

За словами Демченко, скоріше за все в рамках цього інформаційного впливу Білорусь буде змушена робити і фото, і відеоматеріали. Він припустив, що, можливо, якісь частини і перебуватимуть на напрямку кордону з Україною.

Речник зазначив, що на даний момент поряд з нашим кордоном додаткових сил не фіксується. Водночас він наголосив, що українська розвідка ретельно стежить за тим, що відбувається у Білорусі.

"За тим, що відбувається на території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки для того, щоб Україна мала можливість вчасно реагувати на всі ті виклики, які перед нами стоять. В тому числі і на цьому напрямку. Бо ніколи кордон з Білоруссю для нас не буде другорядним", — сказав Демченко.

Мозирський та Гомельський райони

Нагадаємо, 11 серпня у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі заявили, що до Мозирського та Гомельського районів, що межують з Україною, було відправлено танки. Це сталося після нещодавніх загроз у бік України.