Угроза наступления из Беларуси: что говорят в Госпогранслужбе Украины

Украина имеет более 1000 километров границы с недружественным режимом

После слов Александра Лукашенко о якобы сбитии украинских дронов над территорией Беларуси независимый мониторинг опроверг заявление белорусского диктатора, однако ситуация на границе границе остается напряженной. Этому способствует информационная кампания со стороны белорусских СМИ, размещающих фото и видеоматериалы о перемещении подразделений белорусской армии.

Об этом "Телеграфу" сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, все происходящее сейчас в информационном пространстве Беларуси является следствием влияния страны-террориста РФ на Республику. По этой причине в риторике белорусского руководства звучат надуманные причины, чтобы обвинить Украину в некоей эскалации на границе.

- Влияние РФ приводит к тому, что Беларусь периодически обвиняет Украину и, возможно, проводит какие-то передвижения небольших подразделений. Все это сопровождается максимальной шумихой в прессе, фото- и видеоматериалами. Но мы постоянно контролируем ситуацию на государственной границе с Беларусью и не видим появления в близости к ней каких-то новых частей. То есть все передвижения армейских частей проводятся внутри Беларуси, — подчеркнул Андрей Демченко.

Как пояснил собеседник "Телеграфа", пока Беларусь находится под влиянием страны-террориста, украинско-белорусская граница будет оставаться угрожаемым направлением протяженностью более 1000 км.

- По всей длине границы ведутся фортификационные работы по укреплению позиций, постоянно отслеживается ситуация с наличием армейских частей и подразделений со стороны Беларуси. Пока признаков опасности нет, — заверил "Телеграф" спикер ГПСУ.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь показала переброску техники к границе с Украиной — в Мозырский и Гомельский районы.