Якщо Болгарія все-таки відмовиться продати реактори для ХАЕС, вся відповідальність буде на депутатах, які блокували закон — економіст

Якщо Болгарія відмовиться передати Україні ядерні реактори для добудови Хмельницької АЕС, вся повнота відповідальності за це лежатиме на українських парламентарях, які рік затягували ухвалення рішення про закупівлю обладнання.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук в ефірі "Прямому каналу".

"Ми ж затягнули з цим, у тому числі в парламенті. Депутати цю процедуру затягнули. Якби ми не затягнули її тоді, то ми б, скоріше за все, це все зробили. І ми б вже почали займатися встановленням цього обладнання", – наголосив Кушнірук.

За його словами, йдеться про абсолютно нове обладнання, яке зберігається в Болгарії на відповідальному зберіганні.

Експерт також розкритикував фейки та спекуляції про нібито російське походження обладнання.

"Так ми використовуємо російські літаки і знищуємо росіян. В тому, що воно вироблено в Росії, нічого поганого чи доброго немає. Це питання, в якій мірі воно для нас може бути корисним", – наголосив Кушнірук.

Він нагадав, що в Україні більшість діючих енергоблоків атомних станцій є російського зразка, а їхнє обладнання не є вічним і потребує заміни.

Як повідомлялося, у березні 2024 року Верховна Рада після майже року розгляду ухвалила закон, який дозволяє добудову 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС із використанням обладнання, придбаного у Болгарії.