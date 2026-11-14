За генератор можуть оштрафувати. Де заборонені та які ще правила є

У дворах багатоповерхівок обладнання дозволене, але місце встановлення має значення

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За порушення під час використання генераторів до відповідальності можуть притягнути громадян, посадових осіб і підприємців. Підставами є недотримання пожежних, санітарних вимог, правил тиші, благоустрою чи електробезпеки.

Про ризик штрафів за небезпечне використання генераторів у Дніпрі нагадав канал "Дніпро Обласний". У дописі від 14 листопада 2026 року наголошують, що обладнання у дворах не повинно перекривати проходи та пожежні проїзди.

За які порушення карають власників генераторів

Віцепрезидент Академії будівництва України, директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець пояснює: вид відповідальності залежить від конкретного порушення під час встановлення або експлуатації обладнання.

"Єдиного універсального штрафу "за генератор" не існує. Відповідальність визначається конкретним складом правопорушення: порушенням пожежних вимог, санітарних норм, правил тиші, благоустрою або вимог електробезпеки", – сказав Іван Перегінець.

За порушення вимог пожежної та техногенної безпеки стаття 175 КУпАП передбачає 1 700–3 400 грн штрафу для громадян і 3 400–5 100 грн для посадових осіб та ФОП. Такі суми для редакції від 10 вересня 2026 року наводить prozakony.com. Якщо порушення спричинило тяжкі наслідки, за наявності передбачених законом ознак можлива кримінальна відповідальність.

Переносний генератор радять встановлювати щонайменше за шість метрів від будівель Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Де генератор створює небезпеку

ДСНС рекомендує розміщувати переносні генератори надворі щонайменше за 6 метрів від будівель, вікон і дверей. Конкретні вимоги до установки залежать від її потужності, об’єму паливного бака, конструкції прилеглих стін, інструкції виробника й умов розміщення. Для стаціонарних дизельних електростанцій потрібне окреме технічне та, за необхідності, проєктне обґрунтування.

Вихлопні гази потрібно відводити так, щоб вони не потрапляли до вікон, дверей, вентиляційних решіток і повітрозабірників. Чадний газ не має кольору й запаху та може спричинити смертельне отруєння. Використовувати переносні генератори у квартирах, підвалах і на балконах заборонено.

Вихлоп генератора не можна спрямовувати до вікон, дверей і вентиляційних отворів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

На прибудинковій території також мають залишатися вільними евакуаційні виходи та доступ до гідрантів й іншої протипожежної інфраструктури. Під час вибору майданчика необхідно враховувати права співвласників будинку та правила використання території. Розміщення безпосередньо під вікнами або біля входу до під’їзду Перегінець називає потенційно небезпечним через вихлопи, ризик займання пального, шум і вібрацію.

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