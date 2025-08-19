Ветеран 66-ї ОМБр ЗСУ отримав інклюзивне авто за підтримки Favbet Foundation

Ветеран 66-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Андрій Міхов, який брав участь у бойових діях на напрямках Донецької та Луганської областей, отримав інклюзивний автомобіль в межах проєкту "Боротись за своїх. Достойне життя ветеранам".

Цей проєкт започатковано "Українською правдою" за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation.

"Для нас важливо підтримувати наших людей – ветеранів. Це частина наших цінностей та стратегія фонду. Ми закликаємо інші фонди приєднуватися до таких ініціатив і допомагати тим, хто боронив країну", – зазначив віцепрезидент благодійного фонду Favbet Foundation Ігор Сірук.

Андрій Міхов родом з Одещини, наразі з сімʼєю мешкає в Миколаєві.

"Щиро дякую проєкту та всім небайдужим. Це не просто машина – це мобільність, свобода руху, можливість бути поруч із побратимами та рідними, вирішувати щоденні справи та рухатися вперед. Ваша допомога – це нагадування, що ми, ветерани, не залишилися сам на сам зі своїм шляхом", – сказав Андрій Міхов.

За даними організаторів, в Україні понад 300 тис. ветеранів мають інвалідність. Проєкт "Боротись за своїх. Достойне життя ветеранам" спрямований на підтримку таких військових.