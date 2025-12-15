Експрокурор САП вказав на конфлікт інтересів і Фундації DEJURE та Громадської ради доброчесності

Директор Фундації DEJURE Михайло Жернаков визнав, що платив гроші за роботу членам Громадської ради доброчесності. Таким чином члени ГРД, які мають істотний вплив на карʼєру суддів, виявилися фінансово з ним пов’язаними. Про це написав експрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький.

"9 грудня, під час засідання ТСК, членами Комісії як свідка допитано директора Фундації ДЕЮРЕ Михайла Жернакова. В ході допиту як свідка Жернаков повідомив, що з рахунків ДЕЮРЕ платив гроші частині членів ГРД 3.0 та частині членів ГРД 4.0 за "роботу, повʼязану з діяльністю ГРД". Вказав, що вважає це нормальним, бо "люди повинні отримувати гроші за роботу", – зазначив він.

Разом з тим, експрокурор наголосив, що ГРД має вплив на судову систему – її висновки можуть перешкодити карʼєрі судді, а тому її члени мають бути реально незалежними.

"ГРД має інституційний та реальний вплив на формування судової влади. Її висновки можуть перешкодити кар’єрі судді, змінити рішення ВККС і вплинути на формування корпусу суддів. Сам факт отримання коштів означає виникнення фінансової залежності або принаймні обґрунтованого сумніву в повній автономності особи, яка одночасно виконує функцію незалежної оцінки доброчесності суддів", – повідомив він.

Броневицький вбачає у цьому щонайменше конфлікт інтересів.

"Зрозуміло, що член ГРД, який отримує кошти від приватної особи чи ГО, що має інтерес у сфері судової влади або судової реформи, діє в умовах реального або потенційного конфлікту інтересів. Це зумовлено не формальним статусом ГРД як громадського органу, а характером повноважень, які вона здійснює", – написав він.

За його словами, оплата роботи членів ГРД з кишені приватної особи або громадської організації суперечать європейським стандартам.

"Європейські стандарти, сформульовані у висновках Консультативної ради європейських суддів, Консультативної ради європейських прокурорів, а також у документах Венеційської комісії, виходять з того, що особи, які впливають на добір, оцінювання чи кар’єру суддів та прокурорів повинні бути не лише фактично незалежними, але й виглядати незалежними в очах суспільства", – поінформував експрокурор.