Экс-прокурор САП указал на конфликт интересов и Фонда DEJURE и Общественного совета добродетели

Директор Фонда DEJURE Михаил Жернаков признал, что платил деньги за работу членам Общественного совета добродетели. Таким образом, члены ОСД, которые оказывают существенное влияние на карьеру судей, оказались финансово с ним связанными. Об этом написал экс-прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий.

"9 декабря, во время заседания ВСК, членами Комиссии в качестве свидетеля допрошен директор Фонда ДЕЮРЕ Михаил Жернаков. В ходе допроса в качестве свидетеля Жернаков сообщил, что со счетов ДЕЮРЕ платил деньги части членов ОСД 3.0 и части членов ОСД 4.0 за "работу, связанную с деятельностью ОСД". Указал, что считает это нормальным, потому что "люди должны получать деньги за работу", – отметил он.

Вместе с тем экс-прокурор подчеркнул, что ОСД имеет влияние на судебную систему – ее выводы могут помешать карьере судьи, а потому ее члены должны быть реально независимыми.

"ОСД имеет институциональное и реальное влияние на формирование судебной власти. Ее выводы могут помешать карьере судьи, изменить решение ВККС и повлиять на формирование корпуса судей. Сам факт получения средств означает возникновение финансовой зависимости или, по крайней мере, обоснованного сомнения в полной автономности лица, одновременно выполняющего функцию независимой оценки добродетели судей", — сообщил он.

Броневицкий видит в этом как минимум конфликт интересов.

"Понятно, что член ОСД, получающий средства от частного лица или ОО, имеющего интерес в сфере судебной власти или судебной реформы, действует в условиях реального или потенциального конфликта интересов. Это обусловлено не формальным статусом ОСД как общественного органа, а характером осуществляемых им полномочий", — написал он.

По его словам, оплата работы членов ОСД из кармана частного лица или общественной организации противоречат европейским стандартам.

"Европейские стандарты, сформулированные в выводах Консультативного совета европейских судей, Консультативного совета европейских прокуроров, а также в документах Венецианской комиссии, исходят из того, что лица, влияющие на отбор, оценку или карьеру судей и прокуроров должны быть не только фактически независимыми, но и выглядеть независимыми в глазах общества", — проинформировал экс-прокурор.