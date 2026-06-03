Забудьте про "Віталіків" та "Вєталів": як українською звернутися до Віталія правильно

Такі чоловіки часто мають тонке почуття гумору.

Чоловіче ім'я Віталій є одним із популярних в Україні. Однак навіть чимало його носіїв не знають, скільки різноманітних варіантів їхнього імені існує в українській мові

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Віталія українською. Експерт перерахував такі варіанти:

Вітал и к;

к; Віталя;

Вітася;

Вітуля;

Витуньчик;

Віталь.

Що означає ім’я Віталій

Ім’я має давньоримське коріння. Воно походить від латинського слова vitalis, що буквально перекладається як "життєвий", "той, що дає життя" або "повний життя".

Енергетика імені Віталій наділяє свого володаря оптимізмом, життєлюбністю та тонким почуттям гумору, які допомагають йому знаходити плюси у будь-якій ситуації та легко заражати своєю енергією оточуючих. За зовнішньою м’якістю, усмішливістю та вродженим дипломатизмом часто ховається завзятий, цілеспрямований характер.

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