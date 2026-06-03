Величезну дику тварину помітили у передмісті Одеси. Будьте обережні, якщо зустрінете її (відео)

Така тварина може становити загрозу для людини

У курортному селі Фонтанка під Одесою помітили дикого гостя — вулицями крокував кабан. Зустріч з цією твариною може закінчитися не дуже приємно.

Відео розмістив регіональний телеграм-канал. Зауважимо, дорослий кабан може досягати 100-110 см в холці та важити від 100 до 200 кг, хоча іноді зустрічаються особини від 300 до 400 кг. У самців ікла виступають з рота і можуть бути 20-25 см в довжину.

Зустріч з диким кабаном небезпечна. У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику попереджають, що є кілька причин, через які дикий кабан або свиноматка можуть атакувати людину:

під час шлюбного сезону

під час полювання

під час самозахисту чи захисту дитинчат

якщо тварина поранена і страждає від болю.

Що робити, якщо зустріли кабана/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

При зустрічі з диким кабаном, якщо є небезпека контакту, радять залізти на дерево та відлякувати тваринку, кидаючи зверху гілки. Також кабани бояться різких гучних звуків, шуму, крику тощо. Шанси, що кабан чатуватиме на людину мінімальні, здебільшого вони йдуть майже одразу. Проте втікати від кабана не варто — вони дуже прудкі.

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