"Злочин, якого не було": адвокат оприлюднив хронологію, яка руйнує справу Петра Оленича

Петро Оленич був призначений директором Департаменту земельних ресурсів КМДА 27 липня 2018 року — через 1,5 роки після подій, які інкримінує НАБУ. Усі ключові документи у справі підписані до його призначення. Такий висновок наводить адвокат Євген Солодко у своєму блозі на сайті "Українські новини" .

Солодко опублікував детальну хронологію подій у справі колишнього заступника голови КМДА, заявивши, що факти спростовують позицію обвинувачення.

За словами адвоката, минулого тижня на засіданні Вищого антикорупційного суду суддя заявила, що справа є непідсудною ВАКС. Це означає, що будь-який вирок у цьому суді буде автоматично скасовано.

Солодко підкреслює, що йдеться не про "забудову парку "Нивки", а лише про одну земельну ділянку №88:008:016 площею 0,6 га, яка межує з парком. Ключові факти з хронології:

23 липня 2008 року – Управління охорони навколишнього природного середовища КМДА офіційно підтвердило, що ділянка не належить до території парку "Нивки".

Грудень 2017 року – Київська міська рада змінила функціональне призначення території на житлову забудову (рішення №1005/4012, яке досі не скасовано).

Травень-червень 2018 року – землекористувач подав документи на розробку проєкту землеустрою. На той момент Петро Оленич працював у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА і не мав жодного відношення до земельних питань.

27 липня 2018 року – Петра Оленича призначили директором Департаменту земельних ресурсів, коли більшість документів уже була виготовлена.

19 грудня 2019 року – Київська міська рада ухвалила рішення про передачу ділянки в оренду. Петро Оленич не доповідав на комісіях і сесії та не був суб’єктом подання.

"Ігноруючи елементарну хронологію подій, документи та очевидні факти, Петру Оленичу намагаються приписати злочин, який він фізично не міг вчинити", – зазначає Солодко.

На думку Солодка, це може бути ознакою того, що справа політично вмотивована.

"Банальне політичне замовлення, загорнуте в красиву антикорупційну обгортку. А в середині – цукерка із гірким присмаком непрофесійності. Тому я впевнений: справа розвалиться в будь-якому суді, адже політичні ігри та союзи – явища тимчасові, а правда рано чи пізно все одно перемагає", – резюмував він.