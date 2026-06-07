Данія — Україна: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті зіграють із ще одним невдахою відбору на ЧС-2026

У неділю, 7 червня, збірна України з футболу зіграє другий контрольний поєдинок у 2026 році. Синьо-жовті у гостях зустрінуться з командою Данії.

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"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Данія — Україна. Початок гри о 19:30 за київським часом. Відео надане Megogo.

Онлайн-трансляція матчу Данія — Україна (оновлюється)

Заявка збірної України на матч із Данією/Фото: УАФ

Збірна України перебуває у гарному настрої перед грою з данцями. Синьо-жовті напередодні в гостях обіграли Польщу (0:2). Данці, своєю чергою, зіграли внічию з ДР Конго (0:0). Додамо, що Україна та Данія тричі грали між собою, у нашої команди 1 перемога, 1 нічия та 1 поразка.

В Україні гру проти Данії покаже медіаплатформа MEGOGO за підписками "Оптимальна", MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y, а також безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. До речі, Синьо-жовті – аутсайдери протистояння.

Повний відеоогляд матчу Польща — Україна

Повний відеоогляд матчу Данія — ДР Конго

Нагадаємо, у середині травня 2026 року італієць Андреа Мальдера змінив на посаді головного тренера збірної України Сергія Реброва. Під керівництвом Сергія Станіславовича наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.