"Преступление, которого не было": адвокат обнародовал хронологию, разрушающую дело Петра Оленича

Петр Оленич был назначен директором Департамента земельных ресурсов КГГА 27 июля 2018 года – через 1,5 года после событий, которые инкриминирует НАБУ. Все ключевые документы по делу подписаны до его назначения. Такой вывод приводит адвокат Евгений Солодко в своем блоге на сайте "Українські новини" .

Солодко опубликовал подробную хронологию событий по делу бывшего заместителя главы КГГА, заявив, что факты опровергают позицию обвинения.

По словам адвоката, на прошлой неделе на заседании Высшего антикоррупционного суда судья заявила, что дело неподсудно ВАКС. Это означает, что любой приговор в этом суде будет автоматически отменен.

Солодко подчеркивает, что речь идет не о "застройке парка "Нивки", а только об одном земельном участке №88:008:016 площадью 0,6 га, который граничит с парком. Ключевые факты по хронологии:

23 июля 2008 года — Управление охраны окружающей природной среды КГГА официально подтвердило, что участок не принадлежит к территории парка "Нивки".

Декабрь 2017 года – Киевский городской совет изменил функциональное назначение территории на жилую застройку (решение №1005/4012, которое до сих пор не отменено).

Май-июнь 2018 года — землепользователь подал документы на разработку проекта землеустройства. На то время Петр Оленич работал в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА и не имел никакого отношения к земельным вопросам.

27 июля 2018 года – Петра Оленича назначили директором Департамента земельных ресурсов, когда большинство документов уже было изготовлено.

19 декабря 2019 года — Киевский городской совет принял решение о передаче участка в аренду. Петр Оленич не докладывал на комиссиях и сессии и не являлся субъектом представления.

"Игнорируя элементарную хронологию событий, документы и очевидные факты, Петру Оленичу пытаются приписать преступление, которое он физически не мог совершить", – отмечает Солодко.

По мнению Солодко, это может являться признаком того, что дело политически мотивировано.

"Банальный политический заказ, завернутый в красивую антикоррупционную обертку. А в середине – конфета с горьким привкусом непрофессионализма. Поэтому я уверен: дело развалится в любом суде, ведь политические игры и союзы – явления временные, а правда рано или поздно все равно побеждает", — резюмировал он.