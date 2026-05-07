Фігурант розслідувань ДБР Буський консервний завод готується отримати від держави новий контракт на мільярди гривень

Агенція оборонних закупівель Міноборони визначила переможця тендеру на постачання харчування військовим частинам у Харківській області. Ним виявився Буський консервний завод — компанія, яка є фігурантом розслідування ДБР про постачання українській армії неякісних продуктів харчування та недопостачання.

Інформація про результати закупівлі вже оприлюднена в системі Prozorro. Наразі триває процедура укладення договору.

Про новий контракт повідомив військовий Кирило Сазонов у своєму Telegram-каналі.

До цього Буський консервний завод уже був законтрактований на постачання харчування для ЗСУ у 2026 році на понад 4,7 млрд гривень. Таким чином, лише за один рік компанія може отримати від українських платників податків близько 9 млрд грн.

Загальна сума державних контрактів БКЗ уже перевищує 15 млрд грн. Лише у 2025 році підприємство отримало підрядів на понад 10 млрд грн та увійшло до числа найбільших тендерних постачальників країни.

Крім того, Буський консервний завод фігурує у кримінальному провадженні ДБР щодо можливих зловживань під час постачання харчування для військових.

У межах цієї справи правоохоронці затримали начальника продовольчої служби однієї з військових частин Костянтина Свиридова, підрозділ якого отримував продукцію від БКЗ. За даними слідства, під час війни він придбав апартаменти на Балі та витрачав значні суми на предмети розкоші.

На тлі розслідування та скарг військових представникам компанії наразі не вручено жодної підозри.

Крім того, саме Буський консервний завод, за даними Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони, був компанією, на яку військові найчастіше скаржилися через якість харчування у 2024 році.

У відкритих джерелах також згадувалися зв’язки БКЗ із родиною Гринкевичів — львівських бізнесменів, які фігурують у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

