Фигурант расследований ГБР Бусский консервный завод готовится получить от государства новый контракт на миллиарды гривен

Агентство оборонных закупок Минобороны определило победителя тендера на поставку питания военным частям в Харьковской области. Им оказался Бусский консервный завод — компания, фигурант расследования ГБР о поставках украинской армии некачественных продуктов питания и недопоставок.

Информация о результатах закупки уже обнародована в системе Prozorro. В настоящее время идет процедура заключения договора.

О новом контракте сообщил военный Кирилл Сазонов в своем Telegram-канале.

До этого Бусский консервный завод уже был законтрактован на поставку питания для ВСУ в 2026 году более чем на 4,7 млрд гривен. Таким образом, только за один год компания может получить от украинских налогоплательщиков около 9 млрд грн.

Общая сумма государственных контрактов БКЗ уже превышает 15 млрд грн. Только в 2025 году предприятие получило подряды более чем на 10 млрд грн и вошло в число крупнейших тендерных поставщиков страны.

Кроме того, Бусский консервный завод фигурирует в уголовном производстве ГБР относительно возможных злоупотреблений во время поставок питания для военных.

В рамках этого дела правоохранители задержали начальника продовольственной службы одной из воинских частей Константина Свиридова, подразделение которого получало продукцию от БКЗ. По данным следствия, во время войны он приобрел апартаменты на Бали и тратил значительные суммы на предметы роскоши.

На фоне расследования и жалоб военных представителям компании не вручено ни одного подозрения.

Кроме того, именно Бусский консервный завод, по данным Независимого антикоррупционного комитета по обороне, был компанией, на которую военные чаще всего жаловались из-за качества питания в 2024 году.

В открытых источниках также упоминались связи БКЗ с семьей Гринкевичей — львовских бизнесменов, фигурирующих в деле о поставках некачественной одежды для ВСУ.

