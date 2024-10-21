Справа сімейства Гринкевичів: досудове розслідування завершено, що "нарило" ДБР

Учасникам "схеми" загрожує до 15 років тюрми

Досудове розслідування справи Гринкевичів завершило Державне бюро розслідувань (ДБР). Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича звинувачено у розкраданні грошей, шляхом постачання неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд гривень.

Про це повідомили у ДБР. Зазначається, що наразі стороні захисту надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення, а далі обвинувальний акт направлять до суду.

Зауважимо, що у справі не вказано точно ім'я Гринкевичів, але з огляду на деталі та попередні дані, йдеться саме про них.

"Очолив оборудки підприємець зі Львова, який залучив до неї свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що протягом 2023 року на потреби ЗСУ за зазначеними договорами Міноборони було отримано одягу на суму майже 1,2 млрд грн. Проте після експертизи виявилось, що воно не відповідає чинним вимогам держави та навіть договору. Через низьку якість одягу, його не можливо було використовувати за цільовим призначенням.

Внаслідок цього збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень.

Нагадаємо, що ДБР затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри. Усі вони знаходяться під ватрою, але один з фігурантів оголошений у міжнародний розшук.

"Організатор оборудки та його поплічники обвинувачуються у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 255, ст. 190, ст. 209 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", — зазначають у бюро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ДБР затримало депутата Хмельницької міськради, у якого виявили мільйон доларів та тисячі євро у пакетах.