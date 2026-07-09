Європарламент закликав українську владу утриматися від політичних переслідувань та санкцій проти опозиції

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Європарламент у резолюції від 8 липня закликав владу України дотримуватися верховенства права та утриматися від політично мотивованих судових переслідувань. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європарламент закликає українську владу утриматися від політично мотивованих судових переслідувань; не запроваджувати персональні санкції проти представників опозиції; не запроваджувати персональні санкції проти лідерів громадянського суспільства, оскільки така практика підриває демократичні стандарти і суспільну довіру", — йдеться у документі.

УПА

Також у резолюції є пункт із критикою України за пропозицією польських депутатів за найменування одного з підрозділів ССО на честь героїв УПА.

Реформи

Водночас там назвали повільним виконання плану реформ Кос-Качка на рівні 15 відсотків.

Також Європарламент підтримав подальшу допомогу Україні та процес європейської інтеграції.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна очікує якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів на шляху до членства у ЄС.