Европарламент призвал украинские власти воздержаться от политических преследований и санкций против оппозиции

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Европарламент в резолюции от 8 июля призвал власти Украины соблюдать верховенство права и воздержаться от политически мотивированных судебных преследований. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Европарламент призывает украинские власти воздержаться от политически мотивированных судебных преследований; не вводить персональные санкции против представителей оппозиции; не вводить персональные санкции против лидеров гражданского общества, поскольку такая практика подрывает демократические стандарты и общественное доверие", — говорится в документе.

УПА

Также в резолюции есть пункт с критикой Украины по предложению польских депутатов за наименование одного из подразделений ССО в честь героев УПА.

Реформы

В то же время там назвали медленным выполнение плана реформ Кос-Качка на уровне 15 процентов.

Также Европарламент поддержал дальнейшую помощь Украине и европейской интеграции.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина ожидает скорейшего открытия переговорных кластеров на пути к членству в ЕС.