Відновлення історичної справедливості: в Україні заснували асоціацію нащадків жертв польських репресій

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У Тернополі започаткували Всеукраїнську громадську організацію "Пам'ять і справедливість", яка працюватиме над збереженням пам'яті про українців, що стали жертвами польських репресій у XX столітті. До створення організації долучилися представники різних регіонів України.

Про це йдеться у дописі ВГО "Пам'ять і справедливість – асоціація нащадків українських жертв польських репресій" у Facebook.

"Ми робимо важливий крок до відновлення історичної справедливості та створення постійної інституції, яка представлятиме пам'ять про українців, що стали жертвами польських репресій у XX столітті", – підкреслив Тарас Гребеняк.

Установчі збори відбулися 8 серпня в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. У них взяли участь нащадки постраждалих українців, історики, науковці та громадські діячі з Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської областей і Києва.

Учасники підтримали створення організації, затвердили її статут та обрали керівництво. Головою ВГО став Тарас Гребеняк, його заступниками – Андрій Шинькович і Сергій Годлевський.

Окремо про збереження історичної пам'яті висловився заступник голови організації Сергій Годлевський.

"Ми повинні зберігати нашу історичну пам’ять, зокрема щодо подій на наших етнографічних землях та пам’яток та поховань, які перебувають на території Польщі", – наголосив він.

Організація планує підтримувати наукові дослідження та розвиток українсько-польського діалогу на засадах історичної правди, взаємної поваги та справедливості.