Восстановление исторической справедливости: в Украине основали ассоциацию потомков жертв польских репрессий

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В Тернополе основали Всеукраинскую общественную организацию "Память и справедливость", которая будет работать над сохранением памяти об украинцах, ставших жертвами польских репрессий в XX веке. К созданию организации присоединились представители разных регионов Украины.

Об этом говорится в сообщении ВОО "Память и справедливость – ассоциация потомков украинских жертв польских репрессий" в Facebook.

"Мы делаем важный шаг к восстановлению исторической справедливости и созданию постоянной институции, которая будет представлять память об украинцах, ставших жертвами польских репрессий в XX веке", – подчеркнул Тарас Гребеняк.

Учредительное собрание состоялось 8 августа в Музее национально-освободительной борьбы Тернопольщины. В нем приняли участие потомки пострадавших украинцев, историки, ученые и общественные деятели из Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской областей и Киева.

Участники поддержали создание организации, утвердили ее устав и избрали руководство. Главой ВОО стал Тарас Гребеняк, его заместителями – Андрей Шинькович и Сергей Годлевский.

Отдельно о сохранении исторической памяти высказался заместитель главы организации Сергей Годлевский.

"Мы должны сохранять нашу историческую память, в частности, о событиях на наших этнографических землях и памятниках и захоронениях, которые находятся на территории Польши", — подчеркнул он.

Организация планирует поддерживать научные исследования и развитие украинско-польского диалога на основе исторической правды, взаимного уважения и справедливости.