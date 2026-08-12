Що їсть Путін під час поїздок і хто першим куштує його страви: це не просто кухар (відео)

Для персоналу діють суворі вимоги, а неузгоджені страви президенту РФ не подають

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент Росії Володимир Путін боїться, що його можуть отруїти. В закордонних поїздках він не тільки їсть тільки те, що йому готують його російські кухарі. Заздалегідь на локацію приїжджають також офіціанти та інший персонал із РФ.

Навіть продукти не використовують місцеві, йдеться на каналі Навальний LIVE. Продукти привозять з Росії, а якщо кухня місцева, то за працівниками слідкує служба безпеки. Окремо наголошується — Путіну не подають іноземні молочні продукти та неузгоджені заздалегідь страви.

Путін їсть на виставці "Вулиця Далекого Сходу" у Росії/ Офіційний знімок Кремля

Група кухарів супроводжує російського президента будь-де за кордоном — як на відпочинку, так і під час офіційних візитів. Перед тим як їжа опиниться на столі — продукти для неї перевіряють експерти у спеціальних мобільних лабораторіях. Шукають токсини та небезпечні речовини. Для кухарів є вимоги — окрім роботи в рукавичках, зміни форми та відсутності порізів на руках — бути військовими.

У відео наведена цитата самого Путіна, де він прямо каже, що його кухарі — співробітники Федеральної служби охорони в різних званнях, а інших в нього немає. Ба більше — один з кухарів, який ще є офіцером із бойовою підготовкою, куштує страву до того, як її їстиме російський президент.

Чим годують Путіна

За даними журналістів, рибу та м'ясо російський президент полюбляє "дике", зокрема м'ясо впольованих тварин. Серед птахів обирає курчат, які вирощуються на невеликих фермах. Проте на Батьківщині не відмовляється від просто вишуканих страв, наприклад, на початку 2000-х серед наїдків у меню були шербет з обліпихи з апельсином, вугільна тріска з пюре з зеленого горошку тощо.

Меню президента РФ/Скриншот відео

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час однієї з останніх появ на публіці, Путін знову продемонстрував дивне взуття. Ймовірно, воно використовується для збільшення зросту.