Стипендії для студентів різко зростуть: хто зможе отримати 20 тисяч грн вже з 1 вересня

Розмір виплати залежатиме від успішності, спеціальності та особливих досягнень

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Стипендії студентів в Україні зростуть вдвічі з 1 вересня. Зокрема, мінімальна стипендія для студентів виші досягне 4000 грн.

Про це повідомила голова підкомітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова у ефірі національного телемарафону "Єдині новини". За її словами, зростуть усі види стипендій.

Стипендії для студентів з 1 вересня:

стипендія Президента України — 20 000 грн на місяць;

стипендія Верховної Ради України — 8 800 грн;

стипендія Кабінету Міністрів України — 8 000 грн;

мінімальна академічна стипендія — 4 000 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом — 5 100 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — 7 420 грн.

"Для учнів коледжів теж стипендія підвищується в 2 рази", — каже Борзова. Зауважимо, Міністерство фінансів повідомляло, що студентам колежів мінімальна академічна стипендія з 1 вересня буде 3 030 грн, підвищена за успіхи в навчанні — 4 394, галузева звичайна та підвищена 3 860 та 5 618 грн відповідно.

Стипендії в Україні з 1 вересня/ "Телеграф"

Також для коледжів є й спеціальні стипендії від Президента України — становитиме 15 200 грн та Верховної Ради — 6 640 грн.

За що виплачують кожну стипендію

Мінімальна академічна стипендія виплачується студентам денної форми навчання (державний бюджет), які за результатами сесії не мають академічної заборгованості та входять до рейтингу успішності, визначеного закладом освіти.

виплачується студентам денної форми навчання (державний бюджет), які за результатами сесії не мають академічної заборгованості та входять до рейтингу успішності, визначеного закладом освіти. Підвищена академічна призначається студентам, які за підсумками сесії мають найвищі показники у рейтингу успішності та оцінки "відмінно" з усіх предметів.

призначається студентам, які за підсумками сесії мають найвищі показники у рейтингу успішності та оцінки "відмінно" з усіх предметів. Галузева стипендія призначається студентам, які навчаються на дефіцитних або пріоритетних для держави спеціальностях (наприклад, окремі інженерні, педагогічні, природничі чи технологічні напрями), за умови високих результатів у навчанні.

призначається студентам, які навчаються на дефіцитних або пріоритетних для держави спеціальностях (наприклад, окремі інженерні, педагогічні, природничі чи технологічні напрями), за умови високих результатів у навчанні. Президентська стипендія призначається найкращим студентам за особливі досягнення у навчанні та наукових дослідженнях за рішенням вчених рад. Також право на таку підтримку мають першокурсники, які склали НМТ з кожного предмета на 185+ балів, або призери міжнародних та всеукраїнських учнівських олімпіад.

Особливості навчання та вступу у 2026 році у виші

Для тих абітурієнтів, які до 1 жовтня 2025 року проживали на тимчасово окупованих або прифронтових територіях діють спрощені умови вступу — за результатами співбесіди чи вступних іспитів, без складання НМТ. Зробити це можна через освітні центри — перелік контактів. Також для цієї категорії передбачена окрема квота на навчання за державний кошт, пільгове проживання в гуртожитках та можливість отримати одноразову допомогу 50 тисяч грн від ООН та ЮНІСЕФ. Деталі отримання виплати повідомляють в освітньому центрі.

Грантові програми для молоді

Якщо абітурієнт гарно здав НМТ, але не пройшов на бюджет на обрану спеціальність, він може претендувати на грант на навчання. Можна отримати:

від 17 000 грн на рік – за результат від 150 балів із двох предметів НМТ

від 25 000 грн на рік – за результат від 170 балів.

Гранти покривають лише частину вартості контракту. "Для молоді, яка вступає до закладу вищої освіти, у прифронтових областях, ця сума гранту автоматично зростає на 50%", — повідомляла Борзова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні через складнощі проведення НМТ вже звучать пропозиції знизити прохідний бал. Наразі він становить 150.