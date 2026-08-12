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Стипендії для студентів різко зростуть: хто зможе отримати 20 тисяч грн вже з 1 вересня

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Підвищення стипендій в Україні Новина оновлена 12 серпня 2026, 12:31
Підвищення стипендій в Україні. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Розмір виплати залежатиме від успішності, спеціальності та особливих досягнень

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Стипендії студентів в Україні зростуть вдвічі з 1 вересня. Зокрема, мінімальна стипендія для студентів виші досягне 4000 грн.

Про це повідомила голова підкомітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова у ефірі національного телемарафону "Єдині новини". За її словами, зростуть усі види стипендій.

Стипендії для студентів з 1 вересня:

  • стипендія Президента України — 20 000 грн на місяць;
  • стипендія Верховної Ради України — 8 800 грн;
  • стипендія Кабінету Міністрів України — 8 000 грн;
  • мінімальна академічна стипендія — 4 000 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) — 5 820 грн;
  • стипендія за галузевим принципом — 5 100 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) — 7 420 грн.

"Для учнів коледжів теж стипендія підвищується в 2 рази", — каже Борзова. Зауважимо, Міністерство фінансів повідомляло, що студентам колежів мінімальна академічна стипендія з 1 вересня буде 3 030 грн, підвищена за успіхи в навчанні — 4 394, галузева звичайна та підвищена 3 860 та 5 618 грн відповідно.

Стипендії в Україні
Стипендії в Україні з 1 вересня/ "Телеграф"

Також для коледжів є й спеціальні стипендії від Президента України — становитиме 15 200 грн та Верховної Ради — 6 640 грн.

За що виплачують кожну стипендію

  • Мінімальна академічна стипендія виплачується студентам денної форми навчання (державний бюджет), які за результатами сесії не мають академічної заборгованості та входять до рейтингу успішності, визначеного закладом освіти.
  • Підвищена академічна призначається студентам, які за підсумками сесії мають найвищі показники у рейтингу успішності та оцінки "відмінно" з усіх предметів.
  • Галузева стипендія призначається студентам, які навчаються на дефіцитних або пріоритетних для держави спеціальностях (наприклад, окремі інженерні, педагогічні, природничі чи технологічні напрями), за умови високих результатів у навчанні.
  • Президентська стипендія призначається найкращим студентам за особливі досягнення у навчанні та наукових дослідженнях за рішенням вчених рад. Також право на таку підтримку мають першокурсники, які склали НМТ з кожного предмета на 185+ балів, або призери міжнародних та всеукраїнських учнівських олімпіад.

Особливості навчання та вступу у 2026 році у виші

Для тих абітурієнтів, які до 1 жовтня 2025 року проживали на тимчасово окупованих або прифронтових територіях діють спрощені умови вступу — за результатами співбесіди чи вступних іспитів, без складання НМТ. Зробити це можна через освітні центри — перелік контактів. Також для цієї категорії передбачена окрема квота на навчання за державний кошт, пільгове проживання в гуртожитках та можливість отримати одноразову допомогу 50 тисяч грн від ООН та ЮНІСЕФ. Деталі отримання виплати повідомляють в освітньому центрі.

Грантові програми для молоді

Якщо абітурієнт гарно здав НМТ, але не пройшов на бюджет на обрану спеціальність, він може претендувати на грант на навчання. Можна отримати:

  • від 17 000 грн на рік – за результат від 150 балів із двох предметів НМТ
  • від 25 000 грн на рік – за результат від 170 балів.

Гранти покривають лише частину вартості контракту. "Для молоді, яка вступає до закладу вищої освіти, у прифронтових областях, ця сума гранту автоматично зростає на 50%", — повідомляла Борзова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні через складнощі проведення НМТ вже звучать пропозиції знизити прохідний бал. Наразі він становить 150.

Теги:
#Стипендія #Вересень #Навчання #Вступ #Ірина Борзова