18-річний студент хизувався машиною за $100 тисяч: як його матір-проректорка приховала статки від НАЗК

Яким майном володіє родина та що саме не вказано в декларації

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Назар Лутковський – один з найяскравіших вінницьких мажорів. Ще у 18 років хлопець став власником зеленого BMW M8 вартістю близько 100 тис. доларів. Назар хизувався фотографією з елітною автівкою в соцмережах. У той час його матір, проректорка Вінницького національного аграрного університету (ВНАУ), не показувала в декларації жодного майна у сина.

Зараз Назару 20 років, він став студентом вишу, де працює його матір. А ще хлопець зник з декларації проректорки й обжився майном вартістю сотні тисяч доларів.

Про те, чим володіє родина Лутковської і хто проклав їй шлях до політики, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Головне:

за два роки після свого 18-річчя Назар Лутковський став власником автівок та нерухомості, загальна вартість яких значно перевищує $400 тис.;

Назар Лутковський став власником автівок та нерухомості, загальна вартість яких значно перевищує $400 тис.; матір хлопця – Світлана Лутковська входить до місцевої еліти. Вона працює проректоркою ВНАУ, а ще саме її у 2019-му Зеленський назвав своєю представницею у Вінницькій області;

– Світлана Лутковська входить до місцевої еліти. Вона працює проректоркою ВНАУ, а ще саме її у 2019-му Зеленський назвав своєю представницею у Вінницькій області; у НАЗК вже заявляли про те, що виявляли в декларації Лутковської порушення на 8 млн грн. Тоді знаходили нерухомість самої проректорки, а її син ще нічим не володів;

про те, що виявляли в декларації Лутковської порушення на 8 млн грн. Тоді знаходили нерухомість самої проректорки, а її син ще нічим не володів; за останні роки стрімко розбагатіла і матір проректорки, на неї оформили в тому числі елітний кросовер;

і матір проректорки, на неї оформили в тому числі елітний кросовер; співрозмовники "Телеграфу" запевняють: Лутковська – членкиня команди Калетніка, який офіційно очолює ВНАУ. Завдяки 77-річному ректору кар'єру побудувала не лише Лутковська.

20-річний Назар Лутковський, на перший погляд, звичайний студент. У 2023-му він закінчив школу і став студентом Вінницького аграрного університету – майбутній правник. Ще у 2024-му оцінити статки хлопця можна було завдяки декларації його матері – проректорки Вінницького національного аграрного університету (ВНАУ) Світлани Лутковської. У 2024-му у Назара, згідно з декларацією матері, не було ані авто, ані нерухомості, ані доходів, що цілком нормально для 18-річного студента.

Хронологія "успіху" Назара Лутковського. Інфографіка "Телеграфу"

Однак після 18-річчя сина Світлана Лутковська перестала вказувати його в декларації. І "неочікувано" Назар стрімко розбагатів. За інформацією "Телеграфу", зараз на хлопця оформлено:

зелений BMW M8 2021 року (ринкова ціна може бути на рівні 100 тис. доларів);

(ринкова ціна може бути на рівні 100 тис. доларів); чорний BMW X5 2021 року (може коштувати близько 50 тис. доларів);

(може коштувати близько 50 тис. доларів); мотоцикл Ducati Streetfighter V4 S 2024 року (може коштувати близько 28 тис. доларів).

А вже в березні 2026-го Назару подарували 100-метрову квартиру в київському ЖК "Златоустівський" та паркомісце там же. Ринкова вартість такої нерухомості може бути на рівні 250 тис. доларів, залежно від стану квартири. Крім того, наприкінці 2025-го на хлопця також оформили шість земельних ділянок у Вінницькій області.

Мотоцикл Ducati Streetfighter V4 S 2024 року (ціна близько 28 тис. доларів)

Зелений BMW M8 2021 року вартістю на рівні 100 тис. доларів

Фотографії із зеленою автівкою ринковою вартістю майже 100 тис. доларів хлопець публікував ще у 2024-му, коли йому було 18 років. При тому його матір за той рік вказувала сина в декларації, тож була зобов'язана вказати й автомобіль. Але не зробила цього.

Впливова мама стрімко побудувала кар’єру

Відсутність автівки сина в документах для НАЗК – це далеко не перше порушення в проректорки. НАЗК у 2025-му виявило у неї недостовірні відомості в декларації за 2023-й на 8 млн грн. Зокрема, в декларації вона не вказала 107-метрову квартиру у Вінниці (будинок ще будується), не вказала новий автомобіль Haval H6 2022 р.в. (зараз машина на Світлану не оформлена).

Жінка пояснила НАЗК, що уклала 13 договорів позики на суму від 100 до 130 тис. грн з фізичними особами і за ці гроші й купила машину. При тому сума кожної позики була меншою за порогову, тож зміни в декларацію вона не вносила (дуже зручно). НАЗК перевірило доходи позикодавців. Виявилось, що деякі з них за останні 24 роки офіційно заробили лише 117 тис. грн, а в борг проректорці дали 110 тис. грн.

Позикодавці Світлани Лутковської. Скриншот

При тому позикодавці Лутковської пояснення в НАЗК відправляли в однакових конвертах, які підписано одним почерком, в один день.

Питання до проректорки виникли й щодо поповнення її банківської картки. Наприклад, у червні 2023-го вона готівкою внесла на один зі своїх рахунків 295 тис. грн, у серпні – 285 тис. грн, у вересні – 190,5 тис. грн, а в жовтні – майже 500 тис. грн. Рахунок в іншому банку вона регулярно поповнювала в євро: наприклад, у серпні 2023-го поклала 2 тис. євро, а в жовтні – 3,5 тис. євро. А коли у неї спитали, звідки гроші, Світлана заявила, що отримала їх від померлого батька.

Офіційно таких грошей у батька бути не могло. Михайло Васильович з 1998-го і до моменту смерті (лютий 2023-го) отримав всього 404 тис. грн (210,8 тис. грн зарплати тракториста та 193,2 тис. грн пенсії). Вже після виходу на пенсію літній чоловік працював сторожем.

Світлана Лутковська – не проста проректорка. У 2019-му, коли вона працювала директоркою бібліотеки Вінницького аграрного університету, її призначили кураторкою команди Зеленського у Вінницькій області. "Саме вона координуватиме роботу своєї області", – йшлося в заяві штабу.

Світлану Лутковську у 2019 році призначили кураторкою від "Зе!Команди" у Вінницькій області. Скриншот ФБ-сторінки

На момент призначення кураторкою Лутковська працювала на кількох роботах, заробляла в сумі близько 20 тис. грн на місяць до оподаткування, а її (вже колишній) чоловік-медик – 1,4 тис. грн на місяць.

Після призначення "кураторкою" Лутковська не лише побудувала кар'єру в університеті та розжилась статками, які намагалась приховати від НАЗК. Різко розбагатів і її юний син, і її матір. 69-річна Марія Поляк в кінці 2023-го купила собі новенький люксовий кросовер Mercedes-Benz GLC-Class 220D 2023 р. в. Такий автомобіль в салоні коштував від 60 тис. євро. У тому ж 2023-му на пенсіонерку зареєстрували ФОП та оформили ТОВ "Всесвіт-Агро". Раніше жодним бізнесом матір Лутковської не володіла.

За інформацією "Телеграфу", призначенням кураторкою від "Слуги народу" Лутковська має завдячувати колишньому нардепу-регіоналу та чинному ректору ВНАУ Григорію Калетніку. Його син Ігор Калетнік – ексголова Державної митної служби за часів Януковича, був першим віцеспікером Верховної Ради під час ухвалення "диктаторських законів" 16 січня 2014 року. Родина Калетників досі має значний вплив і впливає на кадрові рішення не лише у Вінницькій області.

Світлана Лутковська (в червоній сукні) та Григорій Калетнік. Фото: Facebook Світлани Лутковської

Лутковська не приховує, що працює в команді Калетніка. На своїй сторінці в Facebook вона активно ділиться світлинами поряд з начальником зі спільних заходів, а також хвалить його за "далекоглядність рішень".

Скриншот Facebook-сторінки Світлани Лутковської

"Далекоглядність рішень ректора Вінницького національного аграрного університету Григорія Калетніка та здатність колективу до трансформацій в умовах війни та євроінтеграційних процесів дають можливість ВНАУ втілювати в життя практичні рішення, важливі для аграрного сектору економіки держави", – написала проректорка.

Історія Світлани Лутковської – це яскрава ілюстрація того, як в українських реаліях зв'язки з впливовими кланами, посада в державному університеті та політичний статус "куратора" можуть перетворитися на потужний фінансовий трамплін. За кілька років родина скромної освітянки розжилася активами, пояснити походження яких офіційними доходами складно.

Але найпоказовішим у цій історії є використання класичних схем ухилення від контролю НАЗК. Позики від людей із нульовими доходами в однакових конвертах, сотні тисяч "спадщини" від батька-сторожа, елітне авто та бізнес на літній матері, а головне – зникнення 20-річного сина з декларації посадовиці одразу після того, як він став власником автівок та нерухомості на сотні тисяч доларів

Залишається питання: скільки ще подібних "успішних студентів" та "пенсіонерів-бізнесменів" ховається за спинами регіональних еліт? І чи зацікавляться правоохоронці цими статками до того, як вони остаточно перетворяться на чергову приватну імперію під дахом державного вишу.

Детальніше про тіньові імперії родини Калетніків, їхній вплив на регіон та про те, на чому насправді заробляють господарі аграрного університету, читайте в наступних розслідуваннях "Телеграфу". Далі буде…