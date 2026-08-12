Його просто не впізнати: українці перетворили старий двоповерховий будинок на дім мрії (фото)

Власники не сказали, скільки витратили

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Українці придбали двоповерховий будинок у селі та повністю оновили його під себе. Після ремонту оселя кардинально змінилася й отримала сучасний, світлий вигляд.

Відповідними фото українка під ніком bagamolova поділилася у Тhreads, показавши будинок до та після ремонту. На знімках видно, як змінився не лише інтер’єр, а й зовнішній вигляд оселі та територія навколо неї.

Вигляд будинку з двору

На перших фото будинок мав зовсім інший вигляд. Зовні до ремонту було видно стару територію з нерівною доріжкою, деревами та господарськими конструкціями навколо. Сам будинок виглядав досить просто: світлі стіни, темний дах і старі вікна. Усередині — багато дерев’яних поверхонь, коричневі шафи та полиці, старі меблі, строкаті килими й оздоблення, яке робило приміщення візуально темнішим. На сходах були встановлені декоративні металеві бильця з візерунками, а кімнати заставлені речами та меблями.

Після ремонту будинок змінився кардинально. Зовні з’явився сучасний білий фасад із темним оздобленням нижньої частини, дерев’яними елементами та великими вікнами. Територію перед будинком облаштували, а замість старої доріжки зробили акуратний заїзд і паркувальне місце.

Як виглядав будинок до ремонту. Фото: Телеграф

Як змінився інтер'єр

У вітальні стоять світлі дивани, стіни пофарбовані у нейтральні відтінки, а на підлозі залишили яскравий червоний килим як акцент. Освітлення стало сучасним, а зайві меблі та речі прибрали. Сходи й коридори також мають мінімалістичне оздоблення у світлих тонах.

Дім після ремонту не впізнати. Фото: Телеграф

Скільки коштував ремонт

При цьому власниця не назвала точну вартість ремонту. За її словами, вона навіть боїться підраховувати, скільки загалом довелося витратити на оновлення будинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки українській родині коштувало облаштування будинку в селі — від свердловини та септика до нового даху.