Спочатку співала українською, а потім освідчилася в любові Путіну: де зараз і що говорить про війну Олена Ваєнга (фото, відео)

Українка покарала виконавицю російського шансону в Ізраїлі

Відома російська співачка Олена Ваєнга (справжнє прізвище Хрульова) виявилася путіністкою. На відміну від своєї колеги по сцені Наргіз Закірової, яка підтримала українців у війні з Росією, Ваєнга заступилася за російського диктатора.

47-річна виконавиця не просто так опинилася у "Миротворці". Дізнайтеся, що говорить про війну Олена Ваєнга і як українка змогла скасовувати концерти зірки російського шансону в Ізраїлі.

Що відомо про Олену Ваєнгу

Хрульова родом із Мурманської області. Захоплювалася музикою змалку. Закінчила музичну школу за класом фортепіано та вивчала акторство. Почала музичну кар’єру як автор пісень, а наприкінці 1990-х років остаточно перебралася до Санкт-Петербурга.

Здобула славу в середині 2000-х років. Серед хітів Ваєнги: "Желаю", "Курю", "Абсент", "Шопен", "Аэропорт". Відома як виконавиця ліричного шансону. Неодноразово виступала у Кремлівському палаці.

Що говорить про війну Олена Ваєнга

У 2015 році, вже після анексії Криму та початку АТО, виступила у білоруському Вітебську на "Слов’янському базарі", де заявила про любов до України. Серед глядачів Ваєнга побачила людей із синьо-жовтими прапорами та виконала українську пісню "Ой чий то кінь стоїть".

"Вільна Україно! Дорога, улюблена Україно! Дякую, що приїхали! Дай вам Бог здоров’я, всього вам най-найкращого. Але я хочу, щоб у вас настав мир. Я вас дуже люблю і люблю вашу країну!" — сказала тоді зі сцени співачка.

Ще 2012 року росіянка із цією ж композицією виступила у Полтаві. Паралельно вона підтримувала Путіна під час його президентської компанії, взявши участь у відеоролику із серії "Чому я голосую за Путіна".

У 2016 році Олена Ваєнга гастролювала в окупованому Росією Криму, зокрема виступала в Севастополі на День міста. Після цього потрапила до бази даних "Миротворець".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ваєнга написала в соцмережах, що поки утримується від коментарів. Проте вже у травні співачка в інтерв’ю Ксенії Собчак заявила про підтримку Путіна. Також встигла звинуватити у всьому США.

"Я дуже боюся, що з ним щось станеться. Я тваринним страхом боюся цього. Мені потрібен лише він. Ніхто не може бути таким. Він дуже сильний, я з ним не боюсь. Якщо його не стане, я не знаю, що буде з моєю країною. І я молилася за свого президента, як за близьку людину… Для мене "дім підпалила" Америка", — ляпнула путіністка.

Ваєнга — часта гостя в окупованому Криму. Фото: instagram.com/vaengaofficial

З 31 травня по 4 червня 2022 року концерти Олени Ваєнги в ізраїльських містах було скасовано. Цього добилася українська активістка Анна Жарова.

6 січня 2023 року Україна включила артистку до списку санкцій осіб, які відкрито закликають до агресивної війни, виправдовують і вважають законною збройну агресію РФ проти України, а також тимчасову окупацію українських територій.

На сторінці в Інстаграмі Олена Ваєнга вітає з Днем народної єдності та отримує критику за підтримку війни в Україні. До привітання Путіна із днем народження артистка відключила коментарі.

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