Вперше без ключового партнера: США не візьмуть участь у новому засіданні формату "Рамштайн"

Після того, як до Білого дому прийшов Дональд Трамп, головну роль у "Рамштайні" перебрала на себе Велика Британія

Міністр оборони США Піт Хегсет не планує бути присутнім на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке пройде 11 квітня. Це буде перше засідання формату, яке пройде взагалі без участі Сполучених Штатів.

Про це пише портал Defense News із посиланням на власні джерела у США та Європі. Хегсет, за даними співрозмовників, не планує приєднуватися до засідання ані особисто, ані онлайн; також не буде жодного високопосадовця Пентагону, або військового чиновника з оточення міністра та керівництва Пентагону.

Співрозмовник з США сказав журналістам, що Сполучені Штати, мовляв, все ще оцінюють, як саме представники країни будуть брати участь у різних форматах, які діють для підтримки України, зокрема у тих, що пов'язані із наданням військової допомоги. Проте поки Пентагон "оцінює", наступне засідання "Рамштайну" може стати першим, яке пройде без присутності США.

США заснували цей формат у 2022 році та координували його роботу увесь час, коли при владі була адміністрація 46-го президента Джозефа Байдена. Проте після того, як до Білого дому прийшов Дональд Трамп, головну роль у "Рамштайні" перебрала на себе Велика Британія. Засідання у лютому 2025 року відбувалося за головування Лондона, а Хегсет був присутній там символічно та відзначився хіба що скандальними заявами під час пресконференції після зустрічі.

Зазначимо, перед останнім "Рамштайном" колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко у коментарі "Телеграфу" прогнозував, що те засідання буде потенційно останнім у звичному форматі. Як і передбачалось, нова американська адміністрація внесла суттєві корективи у формат підтримки України й не буде брати участі у наступному "Рамштайні". Тепер, за словами Романенка, ЄС має перебрати на себе лідерство у Контактній групі з питань оборони України.

Також раніше "Телеграф" писав, яка доля чекає на Контактну групу з допомоги обороні України. У НАТО не вважають можливий вихід США з формату "Рамштайн" критичним.