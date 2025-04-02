До Великодня чи після? Коли найкраще садити картоплю у квітні, щоб не втратити урожай

Місячний календар — не найкращий спосіб визначення дати саджання картоплі

На календарі вже квітень, а отже, городники не можуть дочекатися, щоб саджати картоплю. Багато хто вагається, робити це до Великодня чи після. Оскільки друга половина квітня обіцяє бути теплою, можна починати посадку овочів у відкритий ґрунт.

Багато хто опирається на місячний календар та народні прикмети. Однак як повідомляє ProstoWay, треба орієнтуватися на ґрунт.

Саджати картоплю до чи після Пасхи — залежить від погодних умов і стану ґрунту. Якщо до свята тримається тепла погода, а земля прогрілася достатньо, саджайте до Великодня. Якщо ж весна прохолодна, відкладіть посадку на період після свята.

Картоплю треба саджати, коли земля прогріється до 7–10°C на глибині 10 см. Саме температура ґрунту є ключовим фактором. Тепла погода очікується у другій половині квітня, тобто після Великодня. Однак якщо температура буде відповідною, можна садити картоплю за тиждень до свят. Ранні сорти можна висаджувати за температури повітря не нижче 10°C, середньостиглі та пізні — за 14–16°C.

Фото: згенеровано ШІ

Досвідчені городники часто не прив’язуються до якоїсь дати. Вони садять картоплю у два етапи — спочатку до Великодня, а потім після. Таким чином вони отримують ранній урожай і плоди для зберігання на зиму. Такий підхід дозволяє не залежати від примх погоди чи фаз Місяця, а також забезпечує стабільний врожай, оскільки розтягнута посадка захищає від можливих несподіванок.

Раніше "Телеграф" розповідав, які овочі не можна садити поряд із картоплею. Ця культура досить вибаглива, оскільки потребує певних умов для гарного зростання та високого врожаю.